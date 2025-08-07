Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός την Παρασκευή 8 Αυγούστου σε όλη τη χώρα, με περιορισμένες βροχές στα ορεινά, αλλά οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, προς το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα κεντρικά και βόρεια, κατά βάση αραιές στα πεδινά και πιο πυκνές σε ορεινές περιοχές. Μικρής έκτασης τοπικές βροχές περιμένουμε στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα είναι και πάλι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 38 σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας. Ενώ οι μέγιστες τιμές στο Αιγαίο θα κυμανθούν κοντά στους 34-36 βαθμούς, με λίγο χαμηλότερες στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη και 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο σε θυελλώδεις εντάσεις μέχρι 7-8 μποφόρ.

Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα δυτικά του νομού. Πολύ ισχυροί οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές μέχρι 7 μποφόρ, στα ανατολικά και 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές θα είναι το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-34 βαθμούς Κελσίου, και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στο Θερμαϊκό 2-3 μποφόρ.

Αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές

Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη έως τουλάχιστον την Κυριακή 10/08, επιδεινώνοντας σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, αύριο Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Όπως τονίζει σε ανάρτηση του στο X ο μετεωρολόγος και διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε κατάσταση συναγερμού (κόκκινη προειδοποίηση) λόγω πολύ υψηλού κίνδυνου εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ΒΑ και Νότια Πελοπόννησος.

🔥TO ΠΟΛΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Σε κατάσταση συναγερμού (κόκκινη προειδοποίηση) η Εύβοια , Αττικοβοιωτία, ΒΑ και Νότια Πελ/σος και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας μας. @CivPro_GR @EMY_HNMS… pic.twitter.com/dyLAbewHdy — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 7, 2025

Λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δε σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Ο καιρός Σάββατο και Κυριακή

Το σαββατοκύριακο προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς συννεφιές και βροχές, αλλά με θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.

Το Σάββατο ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 36 βαθμούς, 38 στη Ρόδο και έως 39 στη δυτική Ελλάδα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, από τις Κυκλάδες και νοτιότερα.

Την Κυριακή η μέρα θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, αλλά αναμένεται η θερμοκρασία να ανέβει λίγο. Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αρκετή λιακάδα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει έως 36 βαθμούς και στα δυτικά 39-40. Το μελτέμι στο Αιγαίο θα παραμείνει ενισχυμένο, μέχρι 7, τοπικά στις Κυκλάδες και 8 μποφόρ.