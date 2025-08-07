Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μετά τα δημοσιεύματα για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και μέλη της οικογένειάς της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αφορμή της ευρωπαϊκής εισαγγελικής παρέμβασης αποτέλεσαν πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα in.gr, σύμφωνα με τις οποίες η πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας και άλλα επτά μέλη της οικογένειάς της φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο 2019-2024.

«Κλειδί» το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο πλαίσιο της έρευνας, το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένει και το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που έκανε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέλεξε στοιχεία για περίπου 10 πρόσωπα που φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας, προκειμένου να το εντάξει στη δικογραφία που σχηματίζεται.

Tο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζει την πολυεπίπεδη έρευνα του προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης, που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στον νομό Κοζάνης, που επιμένει ότι δεν εμπλέκεται σε παράνομες δοσοληψίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο κόμμα, λίγο αφότου είδαν το φως οι πληροφορίες για εμπλοκή της στο σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις.

Η πρώην υποψήφια βουλευτής διαψεύδει τα επίμαχα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για «άδικη και στοχευμένη επίθεση με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές».