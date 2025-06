Τελικά δεν είναι όλα και τόσο «ρόδινα», όσο ισχυρίζονταν τουλάχιστον, μία εβδομάδα νωρίτερα, μεταξύ του Ίλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ισχυροί άνδρες ξεκίνησαν μία κόντρα την Πέμπτη, η οποία όπως φαίνεται, δύσκολα θα τελειώσει. Παρά το γεγονός ότι οι τόνοι έχουν πέσει.

Το φορολογικό νομοσχέδιο, η έξοδος από τον Λευκό Οίκο, το σύστημα Starlink, ο διοικητής της NASA και ένα μοντέλο AI (τεχνητής νοημοσύνης) ήταν αρκετά για να κάνουν τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να γυρίσει την πλάτη του στον μέχρι πρότινος καλό του φίλο.

Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» δίνει μία καυστική, αλλά λεπτομερή, περιγραφή για όλα όσα εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη, με έναν τίτλο: «Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ σκηνοθετούν με δραματικό τρόπο τον χωρισμό τους, ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες από απόσταση». Αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με αυτή που παρουσίασαν την περασμένη Παρασκευή στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι δυο τους στο Οβάλ Γραφείο.

Πώς έφτασαν λοιπόν, δύο από τους ισχυρότερους άνδρες του πλανήτη μέσα σε 7 μόλις ημέρες, σε αυτή την κατάσταση;

Ο διαδικτυακός πόλεμος

«Είμαι απογοητευμένος»

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Οι δυο τους μίλησαν για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και το εμπόριο. Ωστόσο, όλα τα θέματα επισκιάστηκαν, όταν ο αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη δημόσια επίθεση που δέχεται από τον Ίλον Μασκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» και «έκπληκτος», ενώ όπως υποστήριξε τον έχει βοηθήσει. Ο ίδιος μάλιστα, πρόσθεσε πως «ο Ίλον κι εγώ είχαμε μία εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια».

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ για όλες αυτές τις κατηγορίες και τα σχόλια που εξαπέλυε ο Ίλον Μασκ σε βάρος του. Αυτό που ακολούθησε ήταν μία πρωτοφανής διαδικτυακή διαμάχη…

«Χωρίς εμένα θα έχανε τις εκλογές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, ότι: «Δεν έχει πει (τίποτα) κακό για εμένα προσωπικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι το επόμενο». Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν άργησε να γίνει.

Ο Ίλον Μασκ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (τέως Twitter), στην οποία αναφέρει πως αν δεν είχε συμβάλει ο ίδιος στην προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, τότε οι Δημοκρατικοί θα κέρδιζαν της εκλογές.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα έλεγχαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν 51-49 στη Γερουσία», έγραψε χαρακτηριστικά. «Τέτοια αχαριστία», πρόσθεσε ο Ίλον Μασκ. Υπενθυμίζεται δε, ότι ο ιδιοκτήτης της Tesla δώρισε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στις εκλογές του 2024.



Μετά από αυτό, η διαδικτυακή τους σύγκρουση άρχισε να κορυφώνεται.

«Να τερματίσουμε τις συμβάσεις με τον Ίλον»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το Truth Social (το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης) απάντησε στον πρώην συνεργάτη του.

«Ο Ίλον είχε «κουραστεί», του ζήτησα να φύγει, του αφαίρεσα την Εντολή του για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ανάγκαζε τους πάντες να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε (αυτό ήξερε εδώ και μήνες ότι θα το έκανα!), και αυτός απλά τρελάθηκε!», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο αμερικανός πρόεδρος προέβη σε μία δεύτερη ανάρτηση για τον ιδιοκτήτη της SpaceX, η οποία ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να τερματίσουμε τις κυβερνητικές επιδοτήσεις και συμβάσεις του Ίλον. Πάντα με εξέπληττε που ο Μπάιντεν δεν το έκανε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι στη λίστα του Επστάιν»

Η απάντηση του Ίλον Μασκ ήρθε μετά από περίπου μισή ώρα και όπως ανέφερε και ο ίδιος, πρόκειται για μία «αληθινά μεγάλη βόμβα». Ο δισεκατομμυριούχος έγραψε στο X, ότι «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στη λίστα του Επστάιν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν τα δημοσιεύει στο κοινό».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο, είχε δώσει στη δημοσιότητα αυτό που όρισε ως «πρώτη φάση» των αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν. Η πολύκροτη υπόθεση είχε απασχολήσει και αρκετούς υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου.

Βέβαια, είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, πως αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες αναφέρονται στα χαρτιά που δημοσιεύτηκαν από την υπόθεση Επστάιν. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα είναι και του νυν προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και του Μπιλ Κλίντον. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια κατηγορία εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά μέσα, όπως το «Politico», ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησαν στους ισχυρισμούς του Ίλον Μασκ.

«Δεν με πειράζει που ο Ίλον στράφηκε εναντίον μου»

Για περίπου μία ώρα ο αμερικανός πρόεδρος δεν προέβη σε κανένα σχόλιο, καμία απάντηση. Ο ιδιοκτήτης της Tesla συνέχισε να στέλνει βέβαια, βολές προς τον «πρώην φίλο» του.

Τελικά, με μία πιο «ψύχραιμη» ανάρτηση προσπάθησε να «ηρεμήσει» την κατάσταση. Όμως, και από το σχόλιο του στο Truth Social δεν έλειψαν οι αιχμές για την αντίδραση του Ίλον Μασκ.

«Δεν με πειράζει που ο Ίλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει μήνες πριν. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα νομοσχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Κογκρέσο. Πρόκειται για μια μείωση ρεκόρ στα έξοδα, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, και η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει δοθεί ποτέ. Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν περάσει, θα υπάρξει αύξηση φόρων κατά 68%, και θα υπάρξουν πράγματα πολύ χειρότερα από αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το χάος, είμαι απλώς εδώ για να ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. Αυτό βάζει τη χώρα μας σε μια πορεία μεγαλείου. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», ανέφερε για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Η υπόθεση Επστάιν και ο Τραμπ

Επί μήνες, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από το κοινό να δημοσιοποιήσουν τα λεγόμενα αρχεία Επστάιν. Πρόκειτα για τα εναπομείναντα ερευνητικά έγγραφα της έρευνας για σωματεμπορία του Τζέφρι Επστάιν, ενός πολυεκατομμυριούχου που αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη το 2019.

Ο ισχυρισμός του Ίλον Μασκ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται στην υπόθεση, αποτελεί μία βαριά κατηγορία, καθώς αφήνει να εννοηθεί πως ο αμερικανός πρόεδρος σχετίζεται με τα εγκλήματα του χρηματιστή. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει απαντήσει άμεσα σε αυτούς τους ισχυρισμούς ακόμα.

Βέβαια, όπως εξηγεί και η εφημερίδα «The New York Times», το γεγονός πως το όνομα κάποιου αναφέρεται σε φακέλους τέτοιων υποθέσεων δε σημαίνει απαραίτητα και πολλά. Αρκετές προσωπικότητες μπορούν να εμφανίζονται είτε ως μάρτυρες, είτε ως θύματα. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι που αναφέρονται στη δικογραφία είναι και αθώοι, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με υπόπτους ή με αποδεικτικά στοιχεία.

Η γνωριμία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Επστάιν είχαν γνωριστεί. Ήταν και οι δύο μέλη των κοσμικών κύκλων στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι οι δύο άνδρες είχαν κοινωνικές σχέσεις τη δεκαετία του 1990, με φωτογραφίες και αναφορές σε πτήσεις με το ιδιωτικό του τζετ να το επιβεβαιώνουν. Ο αμερικανός πρόεδρος δε, σε μία συνέντευξή του το 2002, είχε μιλήσει για την εκτίμηση που έτρεφε προς το πρόσωπο του χρηματιστή.

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) June 5, 2025

Όμως, το 2019, μετά τη σύλληψη του Επστάιν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχαν να μιλήσουν πάνω από 19 χρόνια. «Τον γνώριζα, όπως τον γνώριζαν όλοι στο Παλμ Μπιτς», είχε σχολιάσει ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης.

Η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» σημειώνει ότι ο Ίλον Μασκ το 2014, φωτογραφήθηκε σε ένα πάρτι με την Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν φίλη του χρηματιστή. Η ίδια καταδικάστηκε το 2021 με την κατηγορία, ότι βοήθησε τις δραστηριότητες σεξουαλικής εμπορίας του Επστάιν.

Η υπόθεση

Ωστόσο, η πολύκροτη αυτή υπόθεση έχει απασχολήσει αρκετά τους χρήστες του διαδικτύου. Δεν είναι λίγοι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν προσπαθήσει να εμπλέξουν σε αυτή πρόσωπα που προέρχονται είτε από τους Ρεπουμπλικάνους, είτε από τους Δημοκρατικούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε προκαλέσει το γεγονός πως οι πρώτες ποινικές κατηγορίες για τον Τζέφρι Επστάιν επιλύθηκαν με μία ασυνήθιστη συμφωνία παραδοχής. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν μικρή για τις κατηγορίες εις βάρος του, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρόνια σεξουαλική κακοποίηση μαθητριών λυκείου που τις πλήρωνε για να του κάνουν «μασάζ».

Το 2019, ο Τζέφρι Επστάιν συνελήφθη ξανά με πιο σοβαρές κατηγορίες, που αφορούσαν ομοσπονδιακά αδικήματα. Ένα μήνα μετά και εν αναμονή της δίκης του, ο ίδιος βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Όλα τα στοιχεία έδειξαν ότι αυτοκτόνησε.

Τότε, ο χειρισμός της υπόθεσης και ο θάνατός του πυροδότησαν τις εικασίες, πως ισχυροί άνθρωποι ανά τον κόσμο προσπαθούν να κρύψουν τις διασυνδέσεις μαζί του. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τα πολλά αιτήματα για δημοσιοποίηση ολόκληρου του φακέλου της υπόθεσης.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης

Τον Φεβρουάριο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Εισαγγελέως, δημοσιοποίησαν αυτό που η ίδια αποκάλεσε «Φάση 1» των φακέλων Επστάιν. Το κοινό αντιμετώπισε με περιφρόνηση και χλευασμό τους φακέλους, όταν έγινε σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί.

Έκτοτε, η Γενική Εισαγγελέας και ο διευθυντής του FBI έχουν επιστρατεύσει δεκάδες πράκτορες και εισαγγελείς για να εξετάσουν και να προετοιμάσουν τους υπόλοιπους φακέλους για δημοσιοποίηση. Εδώ και μήνες, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι της αστυνομίας που έχουν αναλάβει το έργο αυτό παλεύουν με το πώς να χειριστούν με υπευθυνότητα τέτοιες πληροφορίες, ιδίως όταν υπάρχει η πιθανότητα αθώοι άνθρωποι που κατονομάζονται στα έγγραφα να υποστούν σημαντική ζημία στη φήμη τους.

Δεν είναι όμως, ακόμη σαφές πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα η «Φάση 2».

Η αρχή του οικονομικού και πολιτικού πολέμου

Το αποτέλεσμα της κόντρας ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν μόνο να πληγεί η φήμη του αμερικανού προέδρου. Ήταν και η πτώση των μετοχών της Tesla. Ήταν και οι πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν. Ήταν και η απόπειρα δημιουργίας νέου κόμματος από τον τεχνολογικό μεγιστάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή, στο CBS News, ότι είναι «απολύτως» επικεντρωμένος σε θέματα πολιτικής και όχι στον Ίλον Μασκ. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε στον CNN εμφατικά ότι δε σκέφτεται καν τον Ίλον.

Ας πάρουμε όμως, τα πράγματα λίγο από την αρχή. Η έντονη διαμάχη των δύο ανδρών ξεκίνησε με επίκεντρο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ή όπως το χαρακτήρισε ο ιδιοκτήτης του X, «αηδιαστικό βδέλυγμα».

«Οι δασμοί θα προκαλέσουν ύφεση»

Το νομοσχέδιο που έχει τεθεί ήδη προς συζήτηση, μειώνει την έκπτωση φόρου για τα ηλεκτρικά οχήματα, που βοηθά τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Tesla του Ίλον Μασκ. Για αυτό και ο δισεκατομμυριούχος επέκρινε τις υπερβολικές δαπάνες του νομοσχεδίου, αλλά και την κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα μειώσει τις δαπάνες, τερματίζοντας όλες τις συμβάσεις που έχει ο ιδιοκτήτης του X με την αμερικάνικη κυβέρνηση. Αυτό πυροδότησε την ήδη έκρυθμη κατάσταση. Με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη να γράφει στο X πως: «Λόγω της δήλωσης του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την ακύρωση των κυβερνητικών συμβάσεών μου, η SpaceX θα ξεκινήσει αμέσως τον παροπλισμό του διαστημοπλοίου Dragon».

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι θα στερήσει από τις ΗΠΑ τον μόνο σίγουρο τρόπο εφοδιασμού του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, καθώς και της μεταφοράς και αποβίβασης αστροναυτών. Εάν γίνει αυτό, η NASA θα πρέπει να βασιστεί στη Ρωσία για να μεταφέρει προμήθειες και αστροναύτες στον σταθμό.

Η NASA είχε συνάψει σύμβαση με την Boeing για το Starliner, έναν ανταγωνιστή του διαστημοπλοίου Dragon. Όμως, το σύστημα αυτό είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω προβλημάτων με το σκάφος.

Επίσης, ο Ίλον Μασκ έγραψε στο X ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ «θα προκαλέσουν ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους».

The Trump tariffs will cause a recession in the second half of this year https://t.co/rbBC11iynE — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η πτώση των μετοχών

Καθώς, λοιπόν, οι δύο άνδρες «αντάλλαζαν» πυρά μεταξύ τους, οι μετοχές έπεφταν.

Η αντιπαράθεση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο επιχειρηματικό σκηνικό των ΗΠΑ. Ειδικότερα, η αξία των μετοχών της Tesla σημείωσε πτώση πάνω από 14%, αλλά και την Trump Media & Technology Group να χάνει πάνω από 8% της αξίας της.

Στα 285,41 δολάρια έφτασε η αξία των μετοχών της Tesla. Αυτό σημαίνει απώλεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αγοραία αξία της. Η πτώση αυτή επανέφερε την εταιρεία κάτω από το συμβολικό όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων κεφαλαιοποίησης.

Η ικανοποίηση μερικών

Η διαμάχη είχε και πολιτικές αντιδράσεις, πέρα από του χρηματιστηρίου και της αγοράς.

Ηγέτες των Δημοκρατικών δεν έχασαν την ευκαιρία να εκφράζουν ικανοποίηση για τη ρήξη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ.

Ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη) αναδημοσίευσε τα σχόλια του Μασκ, ότι ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές του 2024, μαζί με ένα emoji ποπ κορν.

Ο Χακίμ Τζέφρις, ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δημοσίευσε στο X: «Ο εμφύλιος πόλεμος των Ρεπουμπλικανών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

The GOP civil war is in full swing. Kill. The. Bill. — Hakeem Jeffries (@hakeemjeffries) June 4, 2025

Αν και υπήρξαν πληροφορίες την Παρασκευή, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να τηλεφωνήσει στον Ίλον Μασκ, ο εκπρόσωπος του αμερικανού προέδρου το διάψευσε. Ενώ ο τεχνολογικός μεγιστάνας προχώρησε ήδη από την Πέμπτη, σε μία δημοσκόπηση μέσω X, στην οποία ρώταγε τους ακολούθους του, εάν θα έπρεπε ο ίδιος να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να «παρακολουθούνται στενά», τόσο από τον πολιτικό, όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, πώς θα σταματήσει αυτός ο «πόλεμος». Πόσο μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε δύο από τους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου.