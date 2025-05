Το προαναγγελθέν τέλος της συνεργασίας του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώθηκε από τον επιχειρηματία. Με ανάρτηση που έκανε στο «x» επεσήμανε ότι η περίοδος που εργάστηκε ως «ειδικό κυβερνητικό υπάλληλος» φθάνει στο τέλος της.

«Καθώς η προγραμματισμένη περίοδος που εργάστηκα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος φθάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις σπατάλες», ανέφερε ο επιχειρηματίας μέσω X.

«Η αποστολή της DOGE θα ενδυναμωθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου, καθώς θα γίνει τρόπος ζωής σε όλη την κυβέρνηση», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρώην πλέον επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025