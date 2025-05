Σκηνές χάους εκτιλύχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Ισπανία, καθώς υπήρξαν αναφορές ότι αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από έναν οδηγό έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου.

Το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από από αγώνα πρωταθλήματος μεταξύ της Εσπανιόλ και της Μπαρτσελόνα για τη La Liga, στο στάδιο RCDE στο Cornella-El Prat στα περίχωρα της Βαρκελώνης.

GRAPHIC: At least 20 injured in Cornella, Spain after a person drove their vehicle into a crowd outside of RCDE Stadium, where the Espanyol vs. Barcelona game is being played. pic.twitter.com/EyjJAX3Ol7

