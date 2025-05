Το πρώτο άγαλμα είχε καεί από αγνώστους, το νέο εξαφανίστηκε μυστηριωδώς: ένα μπρούτζινο έργο που απεικονίζει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ εκλάπη στη γενέτειρά της, τη Σλοβενία.

«Για το συμβάν οι αρχές ενημερώθηκαν την Τρίτη. Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο και μία έρευνα ξεκίνησε» για να βρεθεί ο ένοχος, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Σε φυσικό μέγεθος και ισορροπώντας πάνω σε έναν κορμό δέντρου, το άγαλμα αυτό την απεικονίζει να χαιρετάει, μια κίνηση που ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από την πόζα του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2017. Τα αποκαλυπτήρια του μπρούτζινου έργου έγιναν το 2020 στη μέση ενός ιδιωτικού χωραφιού, κοντά στη Σέβνιτσα, μια πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου η Μελάνια Τραμπ πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

A bronze statue of first lady Melania Trump was unveiled near her hometown in Slovenia Tuesday (9/15). It replaces the original wooden one that was set on fire in July. pic.twitter.com/a3nnvh1cPa

— 8 News Now (@8NewsNow) September 18, 2020