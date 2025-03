«Όπως ακριβώς ο φιλόσοφος ή ο επιστήμονας πρέπει να ασχολείται πού και πού με χειρωνακτική εργασία, έτσι και οι εργαζόμενες κοπέλες είναι απαραίτητο να έχουν λίγη εγκεφαλική εργασία για να ανακουφίζονται από τη σωματική τους κούραση.

Αν επιστρέφουμε στο σπίτι χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτε άλλο εκτός από την αγγαρεία που μας περιμένει και πάλι αύριο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε τη λησμονιά στον ύπνο. (…)

Οι εργάτες ζουν τη ζωή των ζώων – δηλαδή εργάζονται και κοιμούνται, με μικρά διαστήματα για φαγητό. Τώρα ας βάλουμε τα μυαλά μας μαζί και ας δούμε αν αυτό είναι σωστό.

Αν τα πράγματα θα συνεχίσουν για πάντα με αυτόν τον τρόπο», γράφει τον Ιούλιο του 1908 η Τερίσα Σέρμπερ Μαλκίελ σε άρθρο της με τίτλο «Οι αδελφές μου στον μόχθο» στο 14ο τεύχος του μηνιαίου περιοδικού The Socialist Woman.

Η Τερίσα Σέρμπερ Μαλκίελ έγραφε για τις γυναίκες που ήταν θύματα του «θηρίου της αναπαραγωγής» και ανυπομονούσε για μια σοσιαλιστική κοινωνία στην οποία «οι γυναίκες θα έπαυαν να είναι αδρανείς υποψήφιες για γάμο, τα παιδιά δεν θα αποτελούσαν “βάρος” κι εκείνες θα επέστρεφαν σε μια αρχέγονη ελευθερία».

Από τα μέσα του 20ού αιώνα και για αρκετές δεκαετίες δεκάδες δημοσιεύματα για την Ημέρα της Γυναίκας τοποθετούσαν τις απαρχές του εορτασμού στη Νέα Υόρκη του 1857 και πιο συγκεκριμένα σε μία μαζική απεργία εργατριών σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στις 8 Μαρτίου.

Το όνομα και ο αγώνας της Τερίσα Σέρμπερ Μαλκίελ ήταν λες και είχαν παραδοθεί στη λήθη.

