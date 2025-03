Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υιοθέτησε την διακήρυξη για την ευρωπαϊκή άμυνα που είχε προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του ΕΛΚ, ενόψει του κρίσιμου και έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικές ευελιξίες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ίσο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη.

Η ανάρτηση του ΕΛΚ:

Ahead of today’s #EUCO, the EPP Summit adopted a «Declaration on European Defence», tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J

— EPP (@EPP) March 6, 2025