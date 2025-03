Αυτήν την εβδομάδα διεξάγεται στη Σικελία η μεγάλη ναυτική άσκηση του ΝΑΤΟ «DYNAMIC MANTA».

Πλοία, υποβρύχια και αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας από πολλές χώρες της Συμμαχίας έχουν μαζευτεί, για να εκπαιδευθούν. Μαζί και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποστείλει μία φρεγάτα, ένα υποβρύχιο τύπου 214 (αθόρυβο, της κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ») και βατραχανθρώπους.

Οι βατραχάνθρωποι εκτέλεσαν άφεση ελαστικής λέμβου από ιταλικό υποβρύχιο και έξοδο σε εχθρική ακτή. Ενα αντικείμενο απαιτητικό με ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Έγκυρες στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως η Συμμαχία ζητεί μόνο τους Έλληνες βατραχανθρώπους για το εν λόγω αντικείμενο (τα τελευταία 3 χρόνια), καθόσον η αξία τους είναι εγνωσμένη και αποδεδειγμένη.

Για αυτό και το ΝΑΤΟ MARITIME COMMAND έκανε ιδιαίτερη ανάρτηση στο Χ.

Greek Special Operations Forces 🇬🇷 #SOF conducted a daring boarding operation on an 🇮🇹 Italian submarine during #NATO Exercise #DynamicManta25. This elite drill strengthens Allied cooperation & hones tactics against stealth threats beneath the waves🌊 #WeAreNATO pic.twitter.com/NvPRTlbGPf

— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) March 4, 2025