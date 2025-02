Τελεσίγραφο στη Χαμάς έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Αν η Χαμάς δεν επιστρέψει τους ομήρους μας μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι η εκεχειρία τελειώνει, και ο ισραηλινός στρατός θα επιστρέψει στη σύγκρουση μέχρι την τελική ήττα της» διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

BREAKING: Gaza ceasefire will end if Hamas does not return Israeli hostages by midday on Saturday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sayshttps://t.co/A5eBrX6Mvv

— Sky News (@SkyNews) February 11, 2025