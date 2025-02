Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για το Σάββατο απελευθέρωση ομήρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβιάσεις των όρων της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

Ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ – της ένοπλης πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος -, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, εμποδίζοντας τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας και βάζοντας στο στόχαστρο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

