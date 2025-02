Συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες (4 μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες – ένας παιδιατρικός ασθενής και ένας συνοδός).

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO

Το αεροπορικό δυστύχημα έρχεται δύο ημέρες μετά την αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσινγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Και οι έξι επιβαίνοντες, που είναι νεκροί, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ήταν Μεξικανοί.

Το αεροσκάφος μετέφερε ένα κορίτσι «το οποίο είχε λάβει ιατρική θεραπεία που της έσωσε τη ζωή» και αναμενόταν να επιστρέψει στο Μεξικό, δήλωσε στο NBC ο Σάι Γκολντ ιδιοκτήτης της Jet Rescue Air Ambulance. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες ήταν η μητέρα του κοριτσιού, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο συγκυβερνήτης, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 55, το οποίο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, λίγο μετά τις 18:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας).

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι επεσήμαναν αργά χθες το βράδυ ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και πόσα θύματα υπάρχουν στο έδαφος από τη συντριβή του αεροπλάνου.

Βίντεο δείχνουν το δικινητήριο αεροσκάφος να κάνει μια απότομη βουτιά, προτού προσκρούσει στο έδαφος και σημειωθεί έκρηξη. Από τη συντριβή ξέσπασε φωτιά σε πολλά κτίρια και οχήματα γύρω από το Roosevelt Mall, ένα εμπορικό κέντρο στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι είναι «πολύ λυπηρό να βλέπω το αεροπλάνο να πέφτει στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια. Και άλλες αθώες ψυχές χάθηκαν».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι είδαν ανθρώπινα υπολείμματα στα συντρίμμια ή γύρω από αυτά.

BREAKING: This is being described as a plane brash in the area of Bustleton and Cottman Avenues in Northeast Philadelphia. Doorbell camera provided by a viewer. pic.twitter.com/zgsk1P12K2

