Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο κατά τη διαδικασία προσγείωσής του στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, κοντά στην Ουάσινγκτον. Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το «τρομερό δυστύχημα» και είπε «Είθε ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους». Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 18 νεκροί.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε πως συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk που ανήκει σε αυτόν και στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι η σύγκρουση στον αέρα σημειώθηκε όταν ένα περιφερειακό αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Γουιτσιτά του Κάνσας, συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Blackhawk, ενώ βρισκόταν σε προσέγγιση σε διάδρομο του αεροδρομίου.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο της σύγκρουσης στον αέρα πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

