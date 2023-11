Το μεσημέρι της Κυριακής 12 Νοεμβρίου, λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης της 64ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Ολύμπιον, απονεμήθηκαν τα βραβεία των τμημάτων στην Αποθήκη Γ΄ του Λιμανιού της πόλης.

Μια ελληνική ταινία, με χώρες συμπαραγωγής τις Αυστρία ,Ρουμανία, Κύπρος και Βουλγαρία, η «Animal» της Σοφίας Εξάρχου απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο, κάτι που γίνεται για δεύτερη μόλις φορά στην Ιστορία του φεστιβάλ από τότε που το ΦΚΘ έγινε διεθνές, το 1992. Η προηγούμενη ελληνική ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο είναι το «Απ’ το χιόνι» του Σωτήρη Γκορίτσα το 1993.

Μια μεγάλη επιτυχία για την σκηνοθέτρια που στην δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της μετά την ταινία «Park» (2016).

«Καθώς το σινεμά όλο αλλάζει, το Φεστιβάλ άλλαξε φέτος και τον τρόπο που δίνει τα βραβεία του, πραγματοποιώντας την απονομή στην Αποθήκη Γ΄, στο φως της ημέρας και με μια πιο παρεΐστικη διάθεση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το φεστιβάλ.

Μάλλον όμως δεν γινόταν και αλλιώς διότι αν τα περισσότερα από …50 (!) βραβεία μαζί με εκείνα του τμήματος της Αγοράς ανακοινώνονταν το βράδυ της απονομής με την ταινία λήξης, η τελετή θα τελείωνε τα ξημερώματα.

Παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων ήταν ο Βασίλης Τερζόπουλος, συνεργάτης του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ.

Παρακάτω αναφέρουμε τα βραβεία των τριών διαγωνιστικών τμημάτων (Διεθνές διαγωνιστικό, Meet the neighbors+ , Film Forward) και επιλεκτικά κάποια από τα υπόλοιπα βραβεία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από την Ντιάνα Έλμπαουμ (παραγωγός), τον Ντίτερ Κόσλικ (πρώην διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, δημοσιογράφος) και την Ελίνα Ψύκου (σκηνοθέτρια, παραγωγός).

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος»: ANIMAL της Σοφίας Εξάρχου, Ελλάδα-Αυστρία-Ρουμανία-Κύπρος-Βουλγαρία, 2023

Βραβείο Σκηνοθεσίας – Αργυρός Αλέξανδρος:

H ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΙΑ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ / THE FEELING THAT THE TIME FOR DOING SOMETHING HAS PASSED της Τζοάνα Άρνοου, ΗΠΑ, 2023

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας, εξ ημισείας στις:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ για την ταινία ANIMAL της Σοφίας Εξάρχου, Ελλάδα-Αυστρία-Ρουμανία-Κύπρος-Βουλγαρία, 2023

και

ΤΖΟΑΝΑ ΑΡΝΟΟΥ για την ταινία H ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΙΑ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ / THE FEELING THAT THE TIME FOR DOING SOMETHING HAS PASSED, Τζοάνα Άρνοου, ΗΠΑ, 2023

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας:

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ για την ερμηνεία του στην ταινία Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ / THE LAST TAXI DRIVER του Στέργιου Πάσχου, Ελλάδα, 2023

Βραβείο Σεναρίου:

ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΑΓΟΡΙΑ / THE LOST BOYS του Ζενό Γκρατόν, Βέλγιο-Γαλλία, 2023

ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS+

Η κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors+ αποτελούνταν από την Ξένια Καλδάρα (Πρόεδρος του ΔΣ και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης»), τον Ναχουέλ Πέρες Μπισκαγιάρτ (ηθοποιός) και τον Σεντρίκ Σουτσιβαλί (προγραμματιστής, κριτικός κινηματογράφου).

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Αλέξανδρος «Μισέλ Δημόπουλος»: ÀΜΑ GLORIA της Μαρί Αματσουκελί, Γαλλία, 2023

Βραβείο Σκηνοθεσίας – Αργυρός Αλέξανδρος: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ / NOTES ON A SUMMER του Ντιέγκο Γιορέντε, Ισπανία, 2023

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: ΜΟΥΝΑ ΧΑΟΥΑ για την ερμηνεία της στην ταινία ΑΓΟΡΙ, ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ / INSHALLAH A BOY του Αμτζάντ Αλ Ρασίντ, Ιορδανία-Γαλλία-Σαουδική Αραβία-Κατάρ, 2023

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας εξ ημισείας στους:

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΛΑΝΓΚΤΟΝ για την ερμηνεία του στην ταινία ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΑΜΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ / WE HAVE NEVER BEEN MODERN του Μάκιεϊ Χλούπατσεκ, Τσεχία-Σλοβακία, 2023

και

ΣΟΜΑ ΣΑΝΤΟΡ για την ερμηνεία του στην ταινία ΑΣΦΥΞΙΑ / WITHOUT AIR της Καταλίν Μολντοβάι, Ουγγαρία, 2023

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης:

ΦΟΝΙΣΣΑ της Εύας Νάθενα, Ελλάδα, 2023

ΒΡΑΒΕΙΑ FILM FORWARD

Η κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward αποτελούνταν από τον Κεκέν Εργκούν (σκηνοθέτης, καλλιτέχνης της κινούμενης εικόνας), την Άνα Γκρίγκιτς (κινηματογραφίστρια, ακαδημαϊκός) και τον Νίκο Πάστρα (σκηνοθέτης).

Χρυσός Αλέξανδρος: ΣΑΜΣΑΡΑ / SAMSARA του Λόις Πατίνιο, Ισπανία, 2023

Αργυρός Αλέξανδρος, εξ ημισείας στις ταινίες:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΑΤΙ / ALL DIRT ROADS TASTE OF SALT της Ρέιβεν Τζάκσον, ΗΠΑ, 2023

και

Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 3 / THE HUMAN SURGE 3 του Εντουάρντο Γουίλιαμς, Αργεντινή- Πορτογαλία-Βραζιλία-Ολλανδία-Ταϊβάν-Χονγκ Κονγκ-Σρι Λάνκα-Περού, 2023

Αλλα βραβεία