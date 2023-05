Αν μια ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε κατάφερε να φέρει τα πάνω – κάτω στην εποχή της, προκαλώντας την οργή εκατοντάδων χιλιάδων φανατικών θρησκόληπτων σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), αυτή είναι ο «Τελευταίος πειρασμός» (1988) η άποψη του Αμερικανού, ιταλικής καταγωγής σκηνοθέτη πάνω στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο με την σειρά του είχε επίσης προκαλέσει τεράστιο θόρυβο όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1952.

Από τότε, ο Σκορσέζε, του οποίου η τελευταία ταινία «The Killers of the Flower Moon» έκανε πριν από λίγο καιρό παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Καννών (και σε λίγο καιρό θα προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες), έχει επανέλθει σε ταινίες με θρησκευτικού περιεχομένου θεματολογία, το 1997 με το «Κουντούν» και τον Δαλάι Λάμα και το 2016 με την «Σιωπή», μια ταινία εποχής σχετική με τον διωγμό των Χριστιανών Ιησουιτών στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ιάπωνα συγγραφέα Σουσάκου Εντο.

Γνωστός για την καθολική του πίστη, στοιχείο που εντοπίζει κανείς στις πρώτες κιόλας ταινίες του, όπως τους «Κακόφημους δρόμους» και την «Boxcar Bertha», ο Σκορσέζε όπως δήλωσε προσφάτως, νιώθει έτοιμος να επιστρέψει σε μια ακόμα κινηματογραφική ταινία θρησκευτικού περιεχομένου και μάλιστα και πάλι για τον Ιησού Χριστό.

Η δήλωση έγινε το περασμένο Σάββατο 27 Μαΐου κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου που οργανώθηκε στην Ρώμη από την ιησουιτική περιοδική έκδοση «La Civiltà Cattolica» και το Πανεπιστήμιο Georgetown. Μάλιστα, την ίδια μέρα, πριν από την παρακολούθηση του συνεδρίου τίτλος του οποίου ήταν «Η παγκόσμια αισθητική της καθολικής φαντασίας», ο Σκορσέζε και η σύζυγός του Έλεν Μόρις συναντήθηκαν με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό.

Ο Αντόνιο Σπαντάρο, εκδότης του παραπάνω θρησκευτικού περιοδικού, ανέφερε στον ιστότοπο της έκδοσης ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Σκορσέζε παραδέχθηκε ότι τον συγκίνησε η έκκληση του Αγίου Πατέρα «να μας αφήσει να δούμε τον Ιησού». Ο ίδιος ο Σκορσέζε ανέφερε: «Απάντησα στην έκκληση του Πάπα προς τους καλλιτέχνες με τον μόνο τρόπο που ξέρω. Με το να φαντάζομαι και να γράφω ένα σενάριο για μια ταινία για τον Ιησού. Και πρόκειται να αρχίσω να το κάνω», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, προτείνοντας ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η επόμενη ταινία του.

Να λοιπόν πως ένας τόσο καταξιωμένος δημιουργός μπορεί να δημιουργήσει αμέσως κλίμα γύρω από το όνομά του. Εκεί που θα περίμενες ότι μετά τον εφιάλτη του «Τελευταίου πειρασμό» το τελευταίο πράγμα που ο Σκορσέζε θα ήθελε θα ήταν να μπει στην διαδικασία μιας ακόμη ταινίας για τον Ιησού Χριστό, έστω και με τις ευλογίες του Πάπα, εκείνος δηλώνει το ακριβώς αντίθετο.

Ισως επειδή ο Σκορσέζε ξέρει πως το θέμα του Ιησού Χριστού δεν θα πάψει να είναι ποτέ χρυσωρυχείο στα ταμεία των αιθουσών όπως απέδειξε και ο θρίαμβος της ταινίας του Μελ Γκίμπσον «Τα πάθη του Χριστού». Ισως επειδή βρίσκεται σε μια ηλικία που τίποτα δεν τον εμποδίζει να πειραματιστεί με ότι θέλει. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι αν όντως ένα από τα επόμενά του σχέδια θα είναι μια ταινία για τον Ιησού Χριστό, τα πρωτοσέλιδα τον περιμένουν._