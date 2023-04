Ιδιαίτερα δυνατό σε ότι αφορά τις υπογραφές μεγάλων δημιουργών του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι το εντός διαγωνισμού επίσημο πρόγραμμα του προσεχούς φεστιβάλ των Καννών που ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτη στο Παρίσι από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Τιερί Φρεμό και την πρόεδρο του θεσμού, Ιρίς Νομπλόχ.

Σκηνοθέτες των οποίων των όνομα έχει άμεσα συνδεθεί με το φεστιβαλ της Γαλλικής Ριβιέρας, κάποιοι από τους οποίους έχουν βραβευθεί εκεί, συμμετέχουν με τις τελευταίες δημιουργίες τους. Αλλά δίπλα τους θα βρούμε και άγνωστα ονόματα, νέων δημιουργών, καθώς όπως είπε ο Τ. Φρεμό το φεστιβάλ των Καννών ήταν πάντα το σημείο προβολής φρέσκων φωνών από όλα τα σημεία του πλανήτη, φωνών που έχουν την ανάγκη να ακουστούν διότι αξίζουν.

Κατ’αρχάς να ξεκαθαριστεί ότι η τελευταία Δημιουργία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Sister Moon» με τους Λεονάρντο ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν θα προβληθεί τελικά εντός συναγωνισμού, παρότι αυτή ήταν η επιθυμία των διοργανωτών. Ο ίδιος ο Σκορσέζε όμως, κάτοχος του Χρυσού Φοίνικα το 1976 για τον «Ταξιτζή», δεν το ήθελε. Επίσης εκτός συναγωνισμού θα παιχτεί το τελευταίο «επεισόδιο» του franchise Ιντιάνα Τζόουνς, «Indiana Jones and the dial of destiny» με τον Χάρισον Φορντ για τελευταία φορά στον ρόλο του ήρωα του τίτλου.

Στους βετεράνους των Καννών το όνομα του Βρετανού σκηνοθέτη Κεν Λόουτς ξεχωρίζει αμέσως καθώς με το «The Old Oak», ο Λόουτς, που γίνεται 87 χρονών τον ερχόμενο Ιούνιο, συμμετέχει για πολλοστή φορά σε μια διαδικασία από την οποία, πέρα από τα άλλα βραβεία που έχει κερδίσει, μετράει μέχρι σήμερα και δύο Χρυσούς Φοίνικες (Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι το 2006 και Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ το 2026).

Το ίδιο βραβείο έχει κερδίσει ο Τούρκος Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν για την «Χειμερία νάρκη» και φέτος συναγωνίζεται ξανά με την τελευταία ταινία του «The dry elbs», όπως και ο Ιταλός Νάνι Μορέτι που κέρδισε τον Φοίνικα το 2001 για το «Δωμάτιο του γιού μου» και βρίσκεται και πάλι εντός συναγωνισμού ,με την ταινία «Il sol dell’avvenire» όπου πρωταγωνιστεί ο ίδιος, ο Ματιέ Αμαλρίκ και η Μαργκαρίτα Μπούι.

To 2018 ο Χιροκάζου Κόρε Εντα κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για τους «Κλέφτες καταστημάτων» και να που φέτος, ο Ιάπωνας δημιουργός βρίσκεται και πάλι στον συναγωνισμό για το ίδιο βραβείο με την ταινία «Monster» που πραγματεύεται το άκρως επίκαιρο ζήτημα της δυσάρεστης εξέλιξης που θα έχει η σχέση ενός δασκάλου με έναν μαθητή.

Ο Γερμανός Βιμ Βέντερς, επίσης κάτοχος Χρυσού Φοίνικα για το «Παρίσι Τέξας» θα έχει διπλή δουλειά φέτος στις Κάννες καθώς μια ταινία του βρίσκεται εντός συναγωνισμού και μια εκτός. Στο εντός πρόγραμμα είναι το «Perfect days», μια γερμανοιαπωνική συμπαραγωγή γυρισμένη στην Ιαπωνία – το οδοιπορικό ενός καθαριστή δημόσιων τουαλετών που έχει αγάπη για το ροκ εντ ρολ. Στο εκτός πρόγραμμα βρίσκεται το ντοκιμαντέρ «Anslem» και θα προβληθεί στο τμήμα των Ειδικών Προβολών όπου θα παιχτεί και το ντοκιμαντέρ του Στιβ Μακ Κουίν «Occupied city» με θέμα το Αμστερνταμ εν καιρώ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν θα βρούμε πολλά ονόματα Αμερικανών σκηνοθετών φέτος στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Εκείνο όμως που αμέσως ξεχωρίζει είναι του Γουές Άντερσον ο οποίος έχει καταφέρει να εδραιώσει ένα απολύτως δικό του κινηματογραφικό στυλ. Η τελευταία ταινία του, «Asteroid city» διαθέτει ένα υπέρλαμπρο καστ, όπου διακρίνονται, εκτός άλλων, τα ονόματα των Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τομ Χανκς, Τίλντα Σουίντον, Εντριαν Μπρόντι και Έντουαρντ Νόρτον.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Τ. Φρεμό, θα υπάρξουν προσθήκες στο πρόγραμμα πριν την έναρξη της διοργάνωσης την Τρίτη 16 Μαίου με ταινία έναρξης την «Jeanne du Barry» της Μαϊγουέν Λε Μπεσκό, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ (η αυλαία θα πέσει στις 27 του ιδίου μηνός).