Το Χόλιγουντ έκανε ηχηρή την παρουσία του στο φεστιβάλ των Καννών κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου καθώς εκτός από την παγκόσμια πρεμιέρα της πληθωρικής περιπέτειας «Indiana Jones and the dial of destiny» του Τζέιμς Μάνγκολντ όπου ο Χάρισον Φορντ υποδύεται για πέμπτη (και τελευταία, όπως δήλωσε) φορά στην καριέρα του τον αρχαιολόγο – τυχοδιώκτη του τίτλου, προβλήθηκε επίσης (και αυτή εκτός συναγωνισμού), η τελευταία δημιουργία του Μαρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon».

Στο σκληρό αυτό δράμα εποχής ο 80χρονος σκηνοθέτης που το 1976 είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα για τον «Ταξιτζή», καταπιάνεται για πρώτη φορά στην καριέρα του με το ζήτημα του αφανισμού των ιθαγενών της Αμερικής.

Αναμφισβήτητα η ταινία ανήκει σε εκείνες που πολλοί περίμεναν με τεράστια αδημονία το κοινό του φεστιβάλ. Προκλήθηκε κοσμοσυρροή έξω από την αίθουσα Claude Debussy το απόγευμα του Σαββάτου, με εκατοντάδες θεατές να περιμένουν πάνω από μιάμιση ώρα στην ουρά υπό βροχή προκειμένου να την δουν πρώτοι.

Ανατρέχοντας σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο της σύγχρονης αμερικανικής Ιστορίας και με οδηγό του το σπουδαίο βιβλίο ερευνητικής δημοσιογραφίας «Killers of the Flower Moon» του Ντέιβιντ Γκραν (ο οποίος συνεργάστηκε και στο σενάριο), ο Μάρτιν Σκορσέζε φωτίζει την ιστορία ενός μεγάλου ,αποτρόπαιου εγκλήματος που έλαβε χώρα στη περιοχή Οσάτζ της Οκλαχόμα στην δεκαετία του 1920.

Ινδιάνοι που είχαν στην κατοχή τους εκτάσεις όπου είχε βρεθεί πετρέλαιο, έπεσαν θύματα στυγνών δολοφονιών από ντόπιους λευκούς που ήθελαν να τα αποκτήσουν. Με κεντρικό πρόσωπο έναν όχι και τόσο έξυπνο τυχοδιώκτη, τον Ερνεστ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) που θα γίνει το τσιράκι του βαρόνου της περιοχής Μπιλ Χέιλ (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), ο Σκορσέζε έφτιαξε ένα μεγαλειώδες έπος (διάρκειας τρισήμιση ωρών) που θα μπορούσες να αποκαλέσεις «Τα καλά παιδιά πάνε στην Αγρια Δύση».

Η απληστία, η ασυδοσία, η κτηνωδία, η αλαζονεία αλλά και η ανοησία κάνουν κυριολεκτικά πάρτι στην ταινία που λέει ότι το αμερικανικό όνειρο, σε αυτή την περίπτωση ήταν, πολύ απλά, βουτηγμένο στο αίμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ερμηνεία του Ντι Κάπριο στην έκτη του συνεργασία με τον Σκορσέζε. Ο ηθοποιός κτίζει έναν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα, ανασφαλή, άξεστο αλλά που συγχρόνως δείχνει πραγματικά ερωτευμένος με την Ινδιάνα γυναίκα του παρότι ο ίδιος παίζει ρόλο «συνδετημόνα» για την δολοφονία συγγενών της προσώπων.

Η ταινία Killers of the Flower Moon θα προβληθεί μελλοντικά στην Ελλάδα σε διανομή Feelgood Entertainment.