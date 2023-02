Super Bowl LVIII: Rihanna, Jason Derulo και special guests στο φαντασμαγορικό show

Διάφοροι αξιόλογοι μουσικοί, ηθοποιοί και ερμηνευτές — από viral αστέρια του TikTok μέχρι τραγουδιστές που έχουν βραβευτεί στα Grammy — θα εμφανιστούν στο Super Bowl LVII, που ξεκινά την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου στην Αριζόνα με χορηγό για πρώτη φορά την Apple Music.

Οι Jason Derulo και The Black Keys θα πρωταγωνιστήσουν στο pregame πάρτι του Super Bowl ,NFL TikTok Tailgate. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί ώρες ζωντανού προγράμματος από το εν λόγω πάρτι στη σελίδα TikTok του NFL.

Ποιος θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο

Ο βραβευμένος με Grammy Chris Stapleton θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Stapleton έχει κερδίσει 15 βραβεία της Country Music Association και 10 της Academy of Country Music, σύμφωνα με το NFL. Ο ηθοποιός της ταινίας «CODA» Τρόι Κότσουρ θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο στην νοηματική γλώσσα.

Η τραγουδίστρια της R&B Babyface ανακοινώθηκε πως θα ερμηνεύσει το «America the Beautiful», ενώ η ηθοποιός Sheryl Lee Ralph, η οποία πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Dreamgirls», πρόκειται να τραγουδήσει το «Lift Every Voice and Sing».

Φυσικά, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό η Rihanna θα είναι η μεγάλη σταρ που θα εμφανιστεί στο φαντασμαγορικό show στο ημιχρόνου του Superbowl 2023. Η ίδια σε συνέντευξή της έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα έχει μαζί της special guests για την εμφάνισή της.