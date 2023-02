Με νέο «πρόσωπο» εμφανίστηκε η Μαντόνα στην 65η απονομή των βραβείων Grammy.

Η «βασίλισσα της ποπ» που παρουσίασε τους νικητές των Grammy Σαμ Σμιθ και Kιμ Πέτρας για το τραγούδι τους «Unholy», προκάλεσε μάλλον αρνητική εντύπωση στους θαυμαστές της και χρήστες των social media, με το αψεγάδιαστο και χωρίς ίχνος ρυτίδας πρόσωπό της, το οποίο όμως φαίνεται αρκετά «διαφορετικό» και παραμορφωμένο από αυτό που τους έχει συνηθίσει.

.@Madonna: «Are you ready for a little controversy?» #GRAMMYs pic.twitter.com/uvwduBhaHg

— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 6, 2023