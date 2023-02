Kim Petras: Η πρώτη τρανσέξουαλ τραγουδίστρια που κερδίζει βραβείο Grammy

Μπορεί η χθεσινή βραδιά των βραβείων Grammy να είχε κυριολεκτικά λίγο απ’ όλα, όμως λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, προς μεγάλη έκπληξη όλων, ως πρώτο θέμα συζήτησης στα social media δεν είναι ούτε ο θρίαμβος της ‘‘Queen Bey’’, ούτε η συγκινητική βράβευση του Ιρανού καλλιτέχνη, το τραγούδι του οποίου έχει γίνει ο ανεπίσημος ύμνος της επανάστασης που πυροδότησε ο θάνατος της Mahsa Amini τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Όλοι μιλούν για την Kim Petras, που σε συνεργασία με τον non-binary καλλιτέχνη Sam Smith έκαναν πάταγο με το κομμάτι τους «Unholy». Από χθες, η Petras είναι επίσημα η πρώτη τρανσέξουαλ γυναίκα στην ιστορία των Grammys που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο. Παραλαμβάνοντάς το, σημείωσε ότι αυτή η νίκη αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη μουσική ιστορία λέγοντας: «Ο Sam ήθελε να παραλάβω το βραβείο εγώ επειδή είμαι η πρώτη τρανσέξουαλ γυναίκα που κερδίζει αυτό το βραβείο».

Η Petras χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό και, φανερά συγκινημένη, συνέχισε λέγοντας: «Θέλω απλώς να ευχαριστήσω εκείνους τους απίστευτους τρανσέξουαλ θρύλους πριν από μένα που άνοιξαν αυτές τις πόρτες για να μπορέσω να είμαι εδώ απόψε».

Η Petras συνέχισε ευχαριστώντας συγκεκριμένα: «Τη Sophie, τη φίλη μου που έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, η οποία μου έλεγε ότι θα συμβεί αυτό και πάντα πίστευε σε μένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την έμπνευση που μου έδωσες, Sophie. Σε λατρεύω και με την έμπνευσή σου θα συνεχίσεις να ζεις για πάντα στη μουσική μου. Τη Madonna που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι εδώ αλλιώς».

Αφού ευχαρίστησε μουσικούς, καλλιτέχνες και συνεργάτες, ευχαρίστησε και τη μητέρα της που πίστεψε σε αυτήν: «Μεγάλωσα δίπλα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο πουθενά, στη Γερμανία. Και η μητέρα μου με πίστεψε και δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εκείνη και την υποστήριξή της».

Ο Sam και η Kim μοιράστηκαν την υποψηφιότητα με τους ABBA για το «Don’t Shut Me Down», την Camila Cabello και τον Ed Sheeran για το «Bam Bam», τους Coldplay και τους BTS για το «My Universe» και τους Post Malone και Doja Cat για το «I Like You (A Happier Song)».

Αλλά πριν από λίγο καιρό, αυτού του είδους η ανοιχτή LGBTQ+ εκπροσώπηση στην απονομή των βραβείων θα ήταν εξαιρετικά σπάνια. Τα Grammy, που ξεκίνησαν το 1959, θεωρούνται εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη βραδιά για τους καλλιτέχνες ηχογραφήσεων, τους συνθέτες και άλλους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναγνωριστούν ανοιχτά LGBTQ+ καλλιτέχνες σε σημαντικές κατηγορίες, πόσο μάλλον να ερμηνεύσουν ρητά queer τραγούδια, με πρωτοπόρους όπως ο Elton John και η Melissa Etheridge να αποτελούν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.

Το 2015, ο Sam Smith είχε κι εκείνος με τη σειρά του γράψει ιστορία στα Grammys ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη. Ο Βρετανός τραγουδοποιός και τραγουδιστής είχε επίσης κερδίσει τρία ακόμη βραβεία Grammy εκείνη τη χρονιά.