Αφιέρωμα με αφορμή τα 50 χρόνια hip-hop έλαβε χώρα στα φετινά βραβεία Grammy 2023, στο οποίο συμμετείχαν μερικοί από τους κορυφαίους καλλιτέχνες του είδους όπως οι: Missy Elliott, Queen Latifah, RUN-DMC, Lil Wayne, Big Boi, Grandmaster Flash, Method Man, Public Enemy, Salt-N-Pepa και Spinderella

Το αφιέρωμα, που επιμελήθηκε ο Questlove, χωρίστηκε και σε τρία μέρη. Το πρώτο ξεκίνησε με τους Grandmaster Flash, Barshon, Melle Mel, Rahiem και Scorpio να ερμηνεύουν σύντομα αποσπάσματα των «Flash to the Beat» και «The Message» πριν δώσουν την σκυτάλη στους Run-D.M.C. για το «King of Rock». Ο LL Cool J συνέχισε με το «I Can’t Live Without My Radio», ακολουθούμενος από τον DJ Jazzy Jeff με το «Rock the Bells», τον Salt-N-Pepa που ερμηνεύει το «My Mic Sounds Nice», ο Rakim με το «Eric B Is President, » και ο Chuck D και ο Flavour Flav με το «Rebel Without a Pause».

Μάλιστα, ο Questlove ανέφερε πως ο Will Smith προσκλήθηκε και αυτός, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί στις πρόβες λόγω των γυρισμάτων του Bad Boys 4.

Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος ξεκίνησε με τους Black Thought και LL Cool J να ερμηνεύουν το «El Shabazz (Skit)», ακολουθούμενοι από τον De La Soul με το «Buddy» και τον Scarface με το «My Mind’s Playing Tricks on Me». Ο Ice-T συνέχισε με το «New Jack Hustler (Nino’s Theme)» πριν η Queen Latifah προσφέρει μια επιβλητική ερμηνεία του «U.N.I.T.Y». Συνέχισαν οι Wu-Tang Clan, με τους Method Man να ερμηνεύουν το «Method Man» μαζί με τους Outkast, με τον Big Boi να ερμηνεύει σόλο το «ATLiens». Οι Busta Rhymes και Spliff Star ερμήνευσαν διασκευές των «Put Your Hands Where My Eyes Could See» και «Look at Me Now» προτού συνεχίσει η Missy Elliot με το «Lose Control».

Η Queen Latifah ολοκλήρωσε το εν λόγω αφιέρωμα με την αφήγηση του τρίτου μέρους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη Nelly και τον City Spud να ερμηνεύσουν το «Hot in Herre». Ακολούθησε ο Too $hort με το «Blow the Whistle» και μετά ο Swizz Beatz και οι the Lox με το «We Gonna Make It». Το πιο μοντέρνο act έγινε από τον Lil Baby μετο «Freestyle» και τη Glorilla με το «F.N.F. (Let’s Go).»

Τέλος, ο Lil Uzi Vert έκλεισε το τεράστιο αφιέρωμα με ένα σύντομο απόσπασμα από το «Just Wanna Rock».