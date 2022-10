Παραίτηση Τρας: Πως αντιδρούν οι αγορές

Θετικά αντέδρασε η αγορά χρήματος και ομολόγων στη Βρετανία στην είδηση παραίτησης της Λιζ Τρας από τη θέση της πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Βρετανικά ομόλογα-Στερλίνα- FTSE 100

Η τιμή του 10ετούς βρετανικού ομολόγου (Gilts) διατήρησε τα κέρδη της μετά την παραίτηση της Τρας

Η απόδοση υποχωρεί κατά 0,09 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 3,78%, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών.

Η στερλίνα παρέμεινε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 0,5% έναντι του δολαρίου στα 1,127 δολάρια.

Υποχώρηση της τάξης του 0,11% σημειώνει ο βρετανικός χρηματιστηριακός δείκτης FTSE100 και διαμορφώνεται στις 6,917,54 μονάδες.

Αμερικανικά παράγωγα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τον δείκτη S&P 500 κινήθηκαν απότομα χαμηλότερα την Πέμπτη. Η αμερικανική αγορά παραγώγων συνολικά παρουσιάζει διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ανθεκτικά εταιρικά κέρδη έναντι της απροσδόκητης πτώσης των αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ

Τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 παρουσίασαν μικρές μεταβολές, καθώς η AT&T Inc. και η American Airlines Group Inc. ανέβηκαν κατά την διάρκεια της προσυνεδριακής διαπραγμάτευσης, καθώς ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματά τους. Η Tesla Inc. ωστόσο υποχώρησε της καθώς παρουσιάσε πωλήσεις κάτω από το στόχο. Οι πετρελαϊκές μετοχές και τα luxury brands σημείωσαν υπεραπόδοση στην Ευρώπη.

Το γεν αποδυναμώθηκε πέρα από το στενά παρακολουθούμενο επίπεδο των 150 γεν ανά δολάριο. Βρέθηκε στο χαμηλό 32 ετών, κρατώντας τους επενδυτές σε εγρήγορση, που αναμένουν περαιτέρω παρέμβαση για τη στήριξή του. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών που διεύρυνε τη διαφορά με τα ιαπωνικά.