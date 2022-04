An Israeli Air Force F-16 fighter jet releases flares during an aerial demonstration at a graduation ceremony for Israeli airforce pilots at the Hatzerim air base in southern Israel December 31, 2015. TREUTERS/Baz Ratner

Οι υπερπτήσεις και το κουμπί των ελληνικών F-16 Άμεσες και οξύτατες ήταν οι αντιδράσεις της Αθήνας από τις συνεχιζόμενες υπερπτήσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Μετά και τις χθεσινές υπερπτήσεις πάνω από νησιά (ακόμα και πάνω από τη Σάμο) και πάνω από βραχονησίδες, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακύρωσε τις συνομιλίες για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, οι οποίες είχαν προγραμματισθεί για αρχές Μαΐου στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συγκαλούσε στο Πεντάγωνο έκτακτη σύσκεψη της ανώτατης ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ στους οποίους δόθηκε εντολή να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις. Τουρισμός: Η Λαϊκή Οικονομία της Ελλάδας Παράλληλα το ΓΕΕΘΑ ανακαλούσε την πρόσκληση προς την τουρκική αεροπορία να συμμετάσχει στην διεθνή άσκηση Tiger, στην οποία λαμβάνουν μέρος αεροσκάφη τύπου F-16 από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, με μοίρες Tiger. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλείται μία πρόσκληση σε διεθνή άσκηση:«Ε, όχι και να συνεκπαιδεύονται με Έλληνες πιλότους, αυτοί που παραβιάζουν εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, οι οποίοι ακόμα μπορούν και ζουν επειδή κάποιοι δεν έχουν πατήσει ακόμα το κουμπί», ειπώθηκε από ανώτατη στρατιωτική πηγή στο ΓΕΕΘΑ. Αφήστε, όπως ειπώθηκε, ότι μπορεί ακόμα ανά πάσα στιγμή να γίνει ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες. Όπως, μαθαίνω η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει εξοργισθεί με τις συνεχείς υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από νησιά (τα περισσότερα κατοικημένα) και από βραχονησίδες, όπως και για τις συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Ακόμα και την ημέρα του Πάσχα. Αλλά οι τουρκικές προκλήσεις εξακολουθούν να είναι καθημερινές και ανάγκασαν χθες τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο (σε συνεννόηση με το Μαξίμου) να αναβάλει τις συνομιλίες για ΜΟΕ: «Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επιτρέπουν τέτοιες συνομιλίες. Ούτε καν το σκέφτομαι«», ακούστηκε να λέει ο υπουργός. ***

Το…I know του Ακάρ Και ξέρετε ποιο είναι το παράλογο της υποθέσεως; Ό,τι μόλις ένα 24ωρο πριν, την Τρίτη του Πάσχα, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε συναντηθεί στη βάση Ράμσταιν στη Γερμανία με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ. ‘Όπως έμαθα ο κ. Ακαρ είχε προνοήσει για αυτή τη συνάντηση και είχε μάλιστα έτοιμο και τηλεοπτικό συνεργείο για να αποθανατίσει τη σκηνή. Ήταν όλο χαμόγελα μπροστά στις κάμερες και η εικόνα μεταδόθηκε χωρίς ήχο στα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια προφανώς για να δείξει ότι υπάρχει ζωντανός ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά την ίδια ώρα που ο Ακάρ χαμογελούσε στον κ. Παναγιωτόπουλο τα τουρκικά αεροπλάνο πραγματοποιούσαν μέσα σε 25 λεπτά 11 υπερπτήσεις πάνω από 6 διαφορετικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο. Πέταξαν συγκεκριμένα πάνω από Λειψούς, Αρκιούς, Αγαθονήσι, Φούρνους, Οινούσσες και Φαρμακονήσι. Πέταξαν ακόμα οπλισμένα τα τουρκικά F-16. Αν όμως τα τουρκικά κανάλια έβαζαν ήχο οι Τούρκοι ανυποψίαστοι τηλεθεατές θα άκουγαν τον κ. Ακάρ να προσκαλεί τον κ. Παναγιωτόπουλο στην Άγκυρα και αυτός να θέλει να έρθει στην Αθήνα, με τον κ. Παναγιωτόπουλο να του αναφέρει τις υπερπτήσεις, τις προκλήσεις, τις παραβιάσεις. Και ξέρετε τι απαντούσε χαμογελώντας (προφανώς για τις τηλεοπτικές ανάγκες) ο κ. Ακάρ; «I Know,,I Know» και τίποτα άλλο. Και μόλις ξημέρωσε την άλλη ημέρα πάλι έστειλε τα αεροσκάφη του και τα μη επανδρωμένα εναέρια μέσα του να κάνουν προκλητικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. ***

Οι στρόφιγγες του Πούτιν Το είπε και το έκανε ο νέος τσάρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Η απόφασή του να κλείσει τις στρόφιγγες για το φυσικό αέριο προς Πολωνία και Βουλγαρία έχει προκαλέσει (για άλλη μια φορά) ντόμινο αναταράξεων, πυροδοτώντας την ξέφρενη κούρσα των τιμών του φυσικού αερίου. Τα εκβιαστικά «παιχνιδάκια» Πούτιν με τις στρόφιγγες και οι απαιτήσεις του για πληρωμές σε ρούβλια, ως αντίποινα για τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί, δοκιμάζουν τώρα και τις αντοχές της ελληνικής πλευράς. Αυτό ήταν ο λόγος που πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου. Και τούτο γιατί; Η κρίσιμη ημερομηνία θα είναι μετά την 20η Μαΐου καθώς τότε οι Έλληνες προμηθευτές ρωσικού αερίου θα κληθούν να πληρώσουν τις προμήθειες αερίου, με την ελπίδα ότι η ΕΕ θα έχει στο μεταξύ καταλήξει σε αποφάσεις σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα Πούτιν. Είναι αυτό το διάταγμα που έφερε την αναστάτωση επειδή προβλέπει πληρωμή σε ρούβλια και άνοιγμα δύο τραπεζικών λογαριασμών πληρωμής έναν σε ξένο νόμισμα και έναν σε ρούβλια, στην Gazprombank. Εν συνεχεία η ρωσική τράπεζα θα μετατρέψει τις πληρωμές σε ξένο νόμισμα σε ρούβλια πριν μεταφέρει την πληρωμή στην Gazprom PJSC.. Πάντως, για να ξέρετε αυτό που αποφασίστηκε στην ενεργειακή σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν ότι “Υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και δεν αναμένεται να προκύψει διαταραχή στην προμήθεια της χώρας. Οι συνέπειες για την Βουλγαρία ουσιαστικά επηρεάζουν και την Ελλάδα, η οποία στο πλαίσιο του solidarity (αλληλεγγύη) καλείται να καλύψει τα κενά της γειτονικής χώρας σε αέριο, με τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας να δίνουν την χείρα βοηθείας. Tο νησάκι πλησίον των Μεγάρων που αποτελεί την πύλη εισόδου του LNG για την χώρα μας είχε αξιοποιήσει και προ ενός μηνός ξανά η Βουλγαρία στο πλαίσιο των κινήσεων για την ενίσχυση της τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο ***

Ανοίγει η πρεσβεία μας στο Κίεβο Με προσοχή, εξετάζοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να επαναλειτουργήσει η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Ισως αυτό γίνει στα μέσα του επόμενου μηνός με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στο Κίεβο δεν θα χειροτερεύσουν. Η είδηση όμως είναι ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να στείλει πρέσβη αυτή τη φορά, αλλά, σε πρώτη φάση επιτετραμμένο. Μαθαίνω ότι θα σταλεί ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης πρόξενος μέχρι πρότινος στην Μαριούπολη. Ήταν ,όπως ενθυμείστε, ο τελευταίος δυτικός διπλωμάτης που εγκατέλειψε την Μαριούπολη προτού εισβάλουν οι Τσετσένοι. ***

Τα γερμανικά όπλα και τα άγρια ζώα Δεν ξέρω εάν το είχατε προσέξει αλλά οι Γερμανοί δίνουν ονόματα αγρίων ζώων στα οπλικά τους συστήματα. Τώρα με την αποστολή στην Ουκρανία γερμανικών αυτοκινούμενων αντιαεροπορικών πυροβόλων όλο και περισσότερα άγρια ζώα κρύβονται πίσω από τα πυροβόλα και τους πυραύλους. Δεν είναι μόνον τα γνωστά σε μας άρματα μάχης Λέοπαρντ, είναι και τα πυροβόλα Cheetah, του πιο άγριου και ταχύτερου ζώου της ζούγκλας, ή τα πυροβόλα Gepard που στα γερμανικά σημαίνει «γατοπόδαρος», επίσης ένα άγριο και γρήγορο ζώο. Ας μην ξεχνάμε τα περιβόητα άρματα μάχης Panzer (Πάνθηρες) και τα Tiger. Σε ένα άλλο πυροβόλο που έστειλαν οι Γερμανοί στην Ουκρανία έδωσαν την ονομασία «Καίσαρας», αφού πιθανότητα εξάντλησαν το λεξιλόγιό τους με άγρια ζώα. Μόνον στα υποβρύχια (τύπου Παπανικολής) δεν έδωσαν όνομα άγριου ζώου, ίσως επειδή δεν βρήκαν κανένα τόσο άγριο πλάσμα στη θάλασσα. Αλλά, όπως μου λένε από το ΓΕΕΘΑ, τα υποβρύχια τύπου Παπανικολής είναι άγρια από μόνα τους (και… αόρατα θα πρόσθετα). ***

Πυρομαχικά και όχι όπλα για την Ουκρανία Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προς την χώρα μας πιέσεις για την αποστολή και άλλων οπλικών συστημάτων (πέραν αυτών που στείλαμε), σας πληροφορώ ότι η απάντηση που δίνουμε είναι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε όπλα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την άμυνα της χώρας, τη στιγμή και που η Ελλάδα δέχεται απειλή. Παρά ταύτα μαθαίνω ότι ίσως αποσταλεί στην Ουκρανία άλλη μια παρτίδα, όχι όμως οπλικών συστημάτων, αλλά πυρομαχικών και επιπλέον να δηλώσουμε πως είμαστε πρόθυμοι να εκπαιδεύσουμε ουκρανούς στη χρήση δυτικής προέλευσης οπλικών συστημάτων. ***

Το τελευταίο παράσημο της Φλοράνς Παρλί Την Φλοράνς Παρλί προφανώς την γνωρίζετε. Είναι η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας από τις πλέον στενούς συνεργάτες του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία υπέγραψε τις συμφωνίες για την προμήθεια των Rafale και τις Belharra. Αν θυμάστε είναι αυτή που είχε εκπροσωπήσει το ζεύγος Μακρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, είναι αυτή που παρέστη τον περασμένο Μάρτιο στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι η κυρία Παρλί θα εξακολουθήσει να είναι υπουργός Άμυνας στη Γαλλία, ή θα τις προταθεί άλλη θέση; Ακόμα και αναβάθμιση αρμοδιοτήτων; Όπως και νάχει το πράγμα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι για να τη συναντήσει. Μου λένε πως τον περιμένει μια έκπληξη. Τι είδους; Μήπως κάποιο παράσημο της Λεγεώνας των Ξένων; Ένα ανώτατο παράσημο που πρώτος έχει τιμηθεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Θα είναι όμως ο πρώτος Έλληνας υπουργός που επισκέπτεται το Παρίσι μετά τη νίκη του Μακρόν. ***

Η νέα δωρεά της «Επιτροπής 2021» Ίσως να είναι από τις σπάνιες φορές από τη μεταπολίτευση και μετά, που η πολιτεία αναθέτει σε μια Επιτροπή ένα πρότζεκτ, η Επιτροπή αυτή το φέρνει εις πέρας με επιτυχία και το σημαντικότερο της περισσεύουν και… χρήματα. Αυτά τα χρήματα τα διαθέτει τώρα είτε για την πυροπροστασία είτε για την άμυνα της χώρας. Γιατί σας το λέω αυτό; Επειδή τις προάλλες η «Επιτροπή 2021» παρέδωσε δέκα νέα υδροφόρα οχήματα 4Χ4 για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και «όπλα» πυροπροστασίας. Πού βρήκε αυτά τα λεφτά; Ήταν η δέσμευσή της, να διαθέσει τα έσοδα του Νομισματικού Προγράμματός της για τη θεραπεία των πληγών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του περυσινού καλοκαιριού και την ενίσχυση της πυροπροστασίας στη χώρα μας. Τώρα η Επιτροπή 2021 θα παραδώσει δέκα οχήματα ειδικού τύπου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έτσι, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μια συνάντηση της προέδρου της Επιτροπής Γιάννας Αγγελοπούλου με τον Πρωθυπουργό.