Russian President Vladimir Putin attends a meeting with representatives of the business community at the Kremlin in Moscow, Russia February 24, 2022. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Αποκρυπτογραφώντας τον Πούτιν στο Προεδρικό Είναι δεύτερη φορά, μετά την συγκλονιστική ομιλία του Παναγιώτη Πικραμένου στη Βουλή για την σκευωρία Νοβάρτις, που συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρώτη ήταν πέρυσι στο Προεδρικό για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αν και πληγωμένος από την υπόθεση αυτή, χαιρέτησε θερμά τον κ. Τσίπρα και κάθισαν μαζί στο γεύμα που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog. Βεβαίως δεν ειπώθηκε κουβέντα από τα παλιά. Άλλωστε ο κ. Πικραμένος, ευγενής άνθρωπος και πράος, δεν έδειξε ποτέ έως τώρα καμία διάθεση για αντιπαράθεση. Αλλά ο κ. Τσίπρας στο επίσημο γεύμα στο Προεδρικό (σ.σ. απουσίαζε ο Πρωθυπουργός που ταξίδευσε για τις Βρυξέλλες) βρήκε και έτερο συνομιλητή τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κάθισαν απέναντι και (αναγκαστικά) έπιασαν κουβέντα. Θέμα συζήτησης ο Ρωσο- Ουκρανικός πόλεμος. Όσοι τους άκουγαν να ομιλούν κατάλαβαν ότι και οι δυο (και ιδιαιτέρως ο κ. Τσίπρας) προσπαθούσαν να… αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις αλλά και τον χαρακτήρα του Πούτιν. Πού το πάει; Έως πού μπορεί να φτάσει; Εάν θα καταλάβει ή όχι όλη την Ουκρανία; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εισβολής στην Ελλάδα; Γιατί το έκανε αυτό ο Πούτιν και άλλα πολλά. Και όταν κάποια στιγμή αποκρυπτογράφησαν τον Πούτιν, άρχισαν να συζητούν για την Καβάλα (εκλογική περιφέρεια του υπουργού Άμυνας). Η μητέρα του κ. Τσίπρα κατάγεται, βλέπετε, από την Καβάλα και είχε ενδιαφέρον η νοερή ξενάγηση της όμορφης αυτής πόλης και από τους δύο. Δημοσκόπηση: Ειρήνη και φιλική συμβίωση επιθυμούν έλληνες και τούρκοι πολίτες Οι επενδυτές από το Ισραήλ Τον πρώτο υπουργό που συνάντησε ο Ισραηλινός Πρόεδρος ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος: «Στο Ισραήλ, Νίκο, έχεις, να ξέρεις, πολλούς φίλους», του είπε με τον υπουργό Άμυνας να απαντά ότι «οι φιλίες κύριες Πρόεδρε κτίζονται με σκληρή δουλειά». Ο άλλος Καβαλιώτης υπουργός που συνάντησε ο Ισραηλινός Πρόεδρος ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης (παρουσία και του Κωστή Χατζηδάκη), με τον οποία συζήτησαν τις προοπτικές για ισραηλινές επενδύσεις στην Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, της τεχνολογίας καθώς και των ανανεώσιμων πηγών. Τον Ισραηλινό, παρότι έμεινε στην Αθήνα μόνον 12 ώρες, συνόδευε πλήθος Ισραηλινών επενδυτών. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός τους που, όπως είπε στον κ. Φραγκογιάννη «ούτε γάτα δεν χωρούσε να μπει στο αεροπλάνο για την πτήση προς Αθήνα»., Παστουρμά μπακαλιάρου και μυρώνια Στο αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο, που ισχύει στις επισκέψεις αρχηγών κρατών, να ξέρετε, δεν τηρούνται ούτε έθιμα ούτε παραδόσεις. Τι κι αν ήταν Τσικνοπέμπτη που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε γεύμα στον Ισραηλινό ομόλογό της, έφαγαν όλοι ψάρι και μάλιστα μπακαλιάρο. Η Πρόεδρος όπως το συνηθίζει κάθε φορά που παραθέτει γεύμα στο Προεδρικό επιλέγει και έναν διαφορετικό σεφ. Στο γεύμα στον Ισραηλινό Πρόεδρο επέλεξε τον βραβευμένο σεφ με χρυσούς σκούφους και με αστέρια Michelin Τάσο Μαντή, ιδιαίτερα γνωστό για τη χρήση μυρωδικών και βοτάνων. Το μενού, όπως σας είπα, ετοιμάστηκε με βάση το ψάρι. Πρώτο πιάτο: Μαγιάτικο ημίπαστο με ζωμό τζίντζερ. Κυρίως: Φιλέτο μπακαλιάρου με ζωμό από άγρια μανιτάρια και κρέπα με παστουρμά μπακαλιάρου και μυρώνια. Επιδόρπιο: Παγωτό γιαούρτι με λεμόνι αρωματισμένο με σχίνο. Ο πόλεμος της εξιλέωσης Το πρόγραμμα στο Προεδρικό περιλάμβανε και τραγούδια (ελληνο-ισραηλινά) από τους τρεις τενόρους του Πολεμικού Ναυτικού. Ωστόσο λόγω της τραγικής κατάστασης στην Ουκρανία και τις μάχες που διεξάγονται εκεί, οι πάντες ζήτησαν να μην ακουστεί, ούτε μουσική ούτε τραγούδια. Άλλωστε το Ουκρανικό ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης με τον Ισραηλινό να κάνει από την Αθήνα έκκληση στους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ουκρανία να την εγκαταλείψουν αμέσως. Να σημειώσω επίσης ότι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κάλεσε στο γεύμα και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, αλλά θα σας αποκαλύψω και το δώρο έκπληξη που έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας: Ο πατέρας του σημερινού Προέδρου του Ισραήλ είχε γράψει ένα βιβλίο για τον Πόλεμο των Ισραηλινών του 1973 («Πόλεμος της Εξιλέωσης» είχε ονομαστεί) το οποίο μεταφράστηκε σε όλο τον κόσμο. Επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ μεταφράστηκε στα ελληνικά και το ΓΕΣ το έδωσε σε όλους τους αξιωματικούς ως πολεμικό εγχειρίδιο γιατί στο βιβλίο περιγράφεται πως τα άρματα μάχης κινήθηκαν για ένα νικηφόρο πολεμικό αποτέλεσμα. Αυτό το βιβλίο στα ελληνικά χάρισε στον Ισραηλινό ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο Λαβρόφ και οι πωλήτριες της Λεμεσού Στη χρήση της ονομασίας που χρησιμοποιεί η Τουρκία – «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» – για το κατεχόμενο από τον στρατό του Αττίλα- τμήμα της Κύπρου και χωρίς να προτάξει το so called, προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ για να δικαιολογήσει την πολιτική παρέμβασης της Μόσχας στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας που κατέχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές. Προφανώς, μου λένε κάποιες διπλωματικές πηγές μπορεί να το έκανε αυτό για να «καλοπιάσει» τους Τούρκους ώστε να μην κλείσουν τα Δαρδανέλια. Αλλά, αλήθεια τι είδος εξωτερική πολιτική είναι αυτή της Ρωσίας, διερωτήθηκαν διπλωματικές πηγές; Μόλις πριν από λίγες ημέρες, παρατήρησαν, ο κ. Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια και τάχθηκε υπέρ της λύσης του Κυπριακού στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ως ενιαίου κράτους. Ή μήπως ξεχνά ότι η Κύπρος ανήκει στην ΕΕ και μάλιστα στον σκληρό οικονομικό πυρήνα της και άνετα μπορεί να συνταχθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για κυρώσεις; Εκείνο που είμαι βέβαιος πως δεν ξεχνά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είναι ότι στην Κύπρο δραστηριοποιούνται εκατοντάδες ρωσικές εταιρίες και τράπεζες και ότι στη Λεμεσό, λένε οι Κύπριοι, είναι τόσο πολλοί οι Ρώσοι που πολλά καταστήματα προσλαμβάνουν πωλήτριες που ομιλούν και την ρωσική. Και κάτι τελευταίο. Σίγουρα ο κ. Λαβρόφ θα έχει υπόψη του πόσοι Ρώσοι μεγιστάνες απέκτησαν κυπριακή ταυτότητα και κυπριακό διαβατήριο, ανάμεσά τους και Ρώσοι με στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο. Κόκκινος συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο Με την κήρυξη του πολέμου στην Ουκρανία σήμανε συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς το πλήγμα που δέχεται η ελληνική οικονομία είναι βαρύ. Τη στιγμή μάλιστα κατά την περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος έβαινε προς αποκλιμάκωση. Η τάση αυτή ανακόπτεται βίαια με την ενεργειακή κρίση να φουντώνει ξανά. Η κυβέρνηση αναμένεται να συνεχίσει την επιχορήγηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αν και έθεσε το αίτημα στην Σύνοδο Κορυφής για ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Ήδη η αγορά της επόμενης μέρας στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δείχνει τη μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου στα 235,50 ευρώ/MWh. Μέσα σε μία ημέρα η αύξηση είναι 34,10%, ενώ και η τιμή του φυσικού αερίου TTF ξεπέρασε πια τα 120 ευρώ/MWh και εκτινάχθηκε στα 121,90 ευρώ/MWh, και είναι υψηλότερη πάνω από 36,4% σε σχέση με τη χθεσινή μέρα. Να μην ξεχνάμε όμως και άλλους δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο τουρισμός. Κάθε χρόνο οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί τουρίστες στην Ελλάδα άφηναν περί το μισό δισ. ευρώ συνάλλαγμα. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι το σιτάρι. Η χώρα εισάγει μεγάλες ποσότητες σιταριού από την Ουκρανία και υπάρχει φόβος αύξησης της τιμής του ψωμιού στο προσεχές μέλλον. Ελληνικό σχέδιο εκκένωσης Θα πρέπει να ξέρετε ότι τόσο η ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο όσο και τα Γενικά Προξενεία στη Μαριούπολη και στην Οδησσό προσπαθούν να παραμείνουν ανοικτά και σε συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Όπως λένε διπλωματικές πηγές αλλά και πηγές από το ΓΕΕΘΑ υπάρχει σχέδιο εκκένωσης, το οποίο όμως για ευνόητους λόγους δεν μπορεί να ανακοινωθεί. Το σχέδιο αναπροσαρμόζεται με βάση τα δεδομένα στο έδαφος της Ουκρανίας. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών είχε εκδώσει δύο ανακοινώσεις (στις 14 και στις 22 Φεβρουαρίου) με τις οποίες αποθάρρυνε έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας, συνιστούσε στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αναχωρήσουν άμεσα και προέτρεπε όσους Έλληνες πολίτες επιθυμούν αρωγή για την αποχώρηση τους από την Ουκρανία να έρθουν σε επαφή με τις Ελληνικές αρχές στην Ουκρανία. Όταν το Airbus της Aegean πλησίαζε την Ρωσία Ίσως η πτήση Α3 880 της Aegean από Αθήνα με προορισμό τη Μόσχα να ήταν από τις πρώτες που επιχείρησαν να πετάξουν προς τη Ρωσία αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στη Μόσχα. Λίγο πριν από την είσοδο του αεροσκάφους χθες το πρωί στον ρωσικό εναέριο χώρο για λόγους ασφαλείας και λόγω χαρακτηρισμού της ευρύτερης περιοχής υψηλής επικινδυνότητας, ο πιλότος του Airbus έλαβε εντολή από το επιχειρησιακό κέντρο της Aegean να επιστρέψει πάραυτα στην Αθήνα. Έτσι το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο Ελ. Βενιζέλος. Μου λένε ότι η Aegean από τις 14 Φεβρουαρίου αποφεύγει να πετά για λόγους ασφαλείας στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Το ΚΚΕ καταδικάζει τη… Ρωσία! Μου λένε από τον Περισσό ότι το ΚΚΕ δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικάζει την «καπιταλιστική πολιτική της Ρωσίας» (όπως την αποκαλεί).Έτσι και αυτή την φορά η είδηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προκάλεσε και την αντίδραση του ΚΚΕ το οποίο μίλησε για «απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», χωρίς βέβαια (κατά πάγια τακτική) να αφήνει έξω από το κάδρο τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και την ΕΕ αναφέροντας πως η εξέλιξη αυτή είναι «η τυπική έναρξη ενός πολέμου που έχει προετοιμαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια». Και πορεία διαμαρτυρίας προς τη Ρωσική πρεσβεία Μάλιστα, πηγαίνοντας πίσω στο 2014 στα πρώτα χρόνια της “ουκρανικής κρίσης”, το ΚΚΕ είχε κάνει την ίδια τοποθέτηση. Ο ίδιος ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση του κόμματος στις Βρυξέλλες, τον Φλεβάρη του 2014, είχε πει: “Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ρωσία συγκρούονται πάνω στο κορμί της Ουκρανίας, αιματοκυλούν το λαό της για τα συμφέροντά τους, για να μοιράσουν τις αγορές, τις πρώτες ύλες, τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας. Τι έχει αλλάξει από το 2014; Στο ΚΚΕ μιλούν για την ελληνική εμπλοκή και αναφέρονται στις αμερικάνικες βάσεις που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, έχουν μετατρέψει την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη έως τη Σούδα, σε ένα απέραντο ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο, αλλά και σε μαγνήτη αντιποίνων, όπως έχει ομολογήσει η Ρωσία”. Σήμερα πάντως οι δυνάμεις του ΚΚΕ θα συγκεντρωθούν έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία και μετά θα πορευτούν προς την Αμερικάνικη. Δεν είναι μακριά, μόλις 6 χιλιόμετρα! Γέφυρες Ερντογάν στους Αρμένιους Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share