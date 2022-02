Η Ρωσία αποσύρει στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία

Αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές κινήσεις στα ουκρανικά σύνορα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ κορυφώνεται το θρίλερ σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας.

Ενώ η Δύση επιμένει πως η απειλή εισβολής είναι άμεση, η Ρωσία, σύμφωνα τον υπουργό Άμυνας, υποστηρίζει πως μέρος των δυνάμεών της που έχει αναπτυχθεί σχεδόν σε όλο το μήκος των βόρειων και ανατολικών συνόρων επιστρέφει στις βάσεις του.

Παράλληλα, πάντως, τη μεγάλη κίνηση και συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία αναδείκνυαν βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

«Οι μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν στους στρατώνες τους» δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη υποχώρησης της Μόσχας στην κρίση με τη Δύση που ξεκίνησε στα τέλη του 2021, με αναλυτές πάντως να είναι ακόμη αρκετά επιφυλακτικοί ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας.

Η Ρωσία είχε συγκεντρώσει από τον Δεκέμβριο περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Ουκρανία, εγείροντας φόβους στο Κίεβο για το ενδεχόμενο επικείμενης εισβολής. Η Μόσχα διαψεύδει αυτό το σενάριο, αλλά ζητεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, όπως μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, κάτι που οι Δυτικοί απορρίπτουν.

Το οπτικό υλικό προέρχεται τόσο από προσωπικούς και δημόσιους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσοι και από επίσημες πηγές, και έχει πιστοποιηθεί η γνησιότητά του από το CNN και άλλους διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονται τόσο στα ρωσοουκρανικά σύνορα, στη νοτιοδυτική Ρωσία, όσο και στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, καθώς και στην κατεχόμενη εδώ και επτά χρόνια από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk

— Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022