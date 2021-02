Συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας – Κύπρου – ΗΠΑ στη Σούδα

Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (MAROPS / NAVSOF Training) μεταξύ Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) της Ελλάδας (Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών-ΔΥΚ), της Κύπρου (Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών-ΜΥΚ) και των ΗΠΑ (Special Warfare Combatant–Craft Crewmen–SWCC), πραγματοποιήθηκε στη Σούδα της Κρήτης και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή αυτής από την Δευτέρα 11 έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.

Η συνεκπαίδευση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και συμπεριέλαβε αμφίβιες επιχειρήσεις πλησίον ακτής [Over the Beach (OTB) MAROPS] και νηοψίες (Visit, Board, Search and Seizure-VBSS) με πρακτική εκπαίδευση στο Εκπαιδευτικό Πλοίο ΑΡΗΣ. Επιστέγασμα των ανωτέρω ήταν η εν πλώ εκτέλεση αποστολών «field Training Exercises, Maritime Security Operations» σε συνεργασία με τη Φρεγάτα (Φ/Γ) ΚΑΝΑΡΗΣ του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση μεταξύ των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ΗΠΑ και Κύπρου είχε ως σκοπό την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας, την ενδυνάμωση των στενών δεσμών και τη διαλειτουργικότητα Συμμάχων και εταίρων και την εξάσκηση στην αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών απειλών στο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα όπως σημειώνει το ΓΕΕΘΑ, αναδείχθηκε η υψηλή αξία της Κρήτης και ειδικότερα της Σούδας ως εκπαιδευτικού κέντρου, με ισχυρό αποτύπωμα στην ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.