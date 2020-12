Αντετοκούνμπο : Θα ήταν υπέροχο να είχαμε τους φιλάθλους μαζί μας τα Χριστούγεννα

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Γουόριορς ανήμερα των Χριστουγέννων για πρώτη φορά μετά από το 1968, ενώ γενικότερα το ΝΒΑ έχει πλήρη δράση πάντα αυτή τη μέρα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να σχολιάσει το γεγονός ότι το γήπεδο θα είναι άδειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak λοιπόν μίλησε για τα 50 χρόνια από την τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα ήθελε να έχει τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό του σε μια τόσο σημαντική ημέρα.

«Είναι απίστευτο, πραγματικά. 50 χρόνια; Κάναμε πολύ δρόμο από τότε. Είναι τρομερό που παίζουμε εντός έδρας, μακάρι να ήταν εδώ και οι φίλαθλοί μας στο γήπεδο, θα ήταν υπέροχο να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την ημέρα, τα Χριστούγεννα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

50 YEARS!?!

We’ve come a long way.

Ready for the first #NBAXmas game in Milwaukee since 1968. pic.twitter.com/O7bz6bCncA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 25, 2020