Αποτίμηση του debate Τραμπ – Μπάιντεν : Ποιος «έκλεισε το μάτι» στους ακροδεξιούς

Μια αποτίμηση του πρώτου και ιδιαιτέρως χαοτικού debate, του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν επιχειρούν πολλά ΜΜΕ ανά τον κόσμο, που στέκονται στο τεταμένο κλίμα και στις προσβολές που αντάλλαξαν οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ.

Γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεμαχίας, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί, κυριάρχησαν βαριές ύβρεις, σαρκασμοί, επιθέσεις επί προσωπικού…

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, 77 ετών, αποκάλεσε τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, 74 ετών, «ψεύτη», κατόπιν «κλόουν». «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;» θα απαιτούσε αργότερα, κατά τη διάρκεια διένεξής τους που οδήγησε σε κακοφωνία, με τον έναν να μιλάει πάνω στον άλλον.

«Δεν έχεις ίχνος ευφυίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο Τραμπ, σε δεινή θέση στις δημοσκοπήσεις, η ομάδα του οποίου ήλπιζε σε μια εντυπωσιακή γκάφα του αντιπάλου του, που πάντως δεν έγινε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θα διεκδικήσει την 3η Νοεμβρίου δεύτερη τετραετή θητεία, αποπειράθηκε να παρουσιάσει τον αντίπαλό του σαν «μαριονέτα» της «ριζοσπαστικής αριστεράς» σε διάφορα πεδία, από την υγεία και την περίθαλψη ως τη δημόσια ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, για τη μαχητικότητα του οποίου διατυπώνονταν αμφιβολίες, φάνηκε να αντέχει τη σύγκρουση σε αυτό το ντιμπέιτ που οργανώθηκε στο Κλίβλαντ, στην πολιτεία Οχάιο, μια από τις πλέον διεκδικούμενες στις εκλογές.

Με τα μάτια καρφωμένα στην κάμερα, απευθυνόταν συχνά στους Αμερικανούς, προτρέποντάς τους να πάνε στις κάλπες για να αποφύγουν «ακόμη τέσσερα χρόνια ψεμάτων». Αν και μερικές φορές σκόνταψε, εκτιμάται ότι απέφυγε τις γκάφες που φοβούνταν κάποιο στο πολιτικό του στρατόπεδο.

«Αυτό το ντιμπέιτ θα μείνει ως ένα από τα χειρότερα στην ιστορία», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άαρον Κολ, καθηγητής του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ειδικός στα ντιμπέιτ των προέδρων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μολονότι ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, όποιο κι αν είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ το απέφυγε, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη, ότι η επιστολική ψηφοφορία, κρίσιμη εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού, ευνοεί τις «απάτες», ότι θα γίνει νοθεία «χωρίς προηγούμενο» και το αποτέλεσμα ενδέχεται να μη γίνει γνωστό παρά μόνο έπειτα από «μήνες».

Ο απερχόμενος πρόεδρος προσπαθούσε συνεχώς στην εκπομπή να διακόψει τον «Τζο», ωσότου αναγκάστηκε να τον ανακαλέσει στην τάξη με έντονο τρόπο ο συντονιστής της τηλεμαχίας, ο δημοσιογράφος του Fox News, ο Κρις Ουάλας.

Το Politico αναφέρει ότι το πανδαιμόνιο, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εξέθεσε τους Αμερικανούς κατά τη χθεσινοβραδινή πρώτη τηλεμαχία με τον προεδρικό υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ίσως και να τον βοηθούσε, αν ο Μπάιντεν είχε διαλυθεί κάτω από τη διαρκή πίεση του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο αυτό δε συνέβη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοπτε και εκφόβιζε. Ο Μπάιντεν τον χαρακτήρισε «κλόουν», ρατσιστή και τον χειρότερο πρόεδρο.

Ο συντονιστής Κρις Ουάλας βρίσκονταν σε απόγνωση. «Θα υπηρετήσουμε καλύτερα τη χώρα αν επιτρέψουμε και στους δύο να μιλήσουν με λιγότερες διακοπές» είπε ο βετεράνος δημοσιογράφος απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τσίρκο, γράφει το Politico, ενώ η χθεσινή τηλεμαχία θα καταγραφεί ως μία από τις πιο παράξενες στη νεότερη προεδρική ιστορία των ΗΠΑ.

Σε ένα σημείο, όταν ο Ουάλας ζήτησε από τον Τραμπ, όπως έκανε επανειλημμένα, να αφήσει τον Μπάιντεν να ολοκληρώσει μία από τις απαντήσεις του. Ο Μπάιντεν αντέδρασε, «Δε γνωρίζει πως να το κάνει αυτό» είπε, σχολιάζοντας τις διαρκείς παρεμβολές του Αμερικανού προέδρου. Και στο τέλος αναγκάστηκε να του πει: «Θα του βουλώσεις επιτέλους ανθρωπές μου;»

‘Will you shut up, man? This is so unpresidential,’ Joe Biden said while being interrupted by Donald Trump during their first presidential debate https://t.co/DzWZYD0ijq #Debates2020 pic.twitter.com/sQnF6oYGap

«Είσαι υπέρ του νόμου και της τάξης;» ρώτησε τον Μπάιντεν ο Τραμπ σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κομμάτι της συζήτησης, όταν κατηγόρησε τον αντίπαλό του πως δείχνει αδυναμία μπροστά στην εγκληματικότητα και τα βίαια επεισόδια.

«Υπέρ του νόμου και της τάξης με δικαιοσύνη», απάντησε ο Δημοκρατικός αντίπαλός του.

Ο μεγιστάνας έγινε στόχος έντονων επικρίσεων από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών διότι φάνηκε να υπεκφεύγει όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν καταδικάζει ή όχι τους οπαδούς της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής.

Άπειρες φορές ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Τραμπ, ρατσιστή με τον τελευταίο να προσπαθεί να παρουσιάσει τον Μπάιντεν ως υποκινητή των διαδηλώσεων για την βία εναντίον των αφροαμερικανών σε όλη την χώρα, ήρθε η στιγμή της βραδιάς.

Που δεν ήταν άλλη από την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να καταδικάσει τους ρατσιστές, τους οπαδούς της ανωτερότητας της λευκής φυλής και γενικότερα τους ακροδεξιούς.

Αντίθετα, αναφέρθηκε στους «Proud Boys», μια ακροδεξιά ομάδα λευκών.

«Δεν είναι δεξιό πρόβλημα, είναι αριστερό πρόβλημα», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Θα έλεγα ότι όλα όσα βλέπω προέρχονται από την αριστερά και όχι από τη δεξιά», συνέχισε.

«Πρέπει να κάνουμε κάτι για το θέμα των “αντίφα”», υπογράμμισε ο Τραμπ αναφερόμενος σε ακροαριστερές ομάδες.

Trump deflected an opportunity to condemn white supremacists during the presidential debate, briefly telling the right-wing Proud Boys group to ‘stand back and stand by’ before pivoting to attacking left-wing activists https://t.co/STRRTAVMi7 #Debates2020 pic.twitter.com/6uk0HRxF0a

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αρνήθηκε να καταδικάσει τους οπαδούς της λευκής ανωτερότητας μπροστά στα ίδια μου τα παιδια, μπροστά στις οικογένειες όλων παρότι του δόθηκε η δυνατότητα πολλές φορές να τους καταδικάσει αλλά αντίθετα έκλεισε το μάτι σε μια οργάνωση ναζιστών, ρατσιστών και δολοφόνων. Αυτό συνέβη απόψε», είπε ο σχολιαστής του CNN, Βαν Τζόουνς.

Τα μέλη των Proud Boys, της ακροδεξιάς οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2016 στη Νέα Υόρκη, ανήρτησαν αμέσως τις δηλώσεις Τραμπ στις σελίδες τους στα social media, με ένα μέλος της οργάνωσης να γράφει στο Twitter: «Ο Τραμπ ουσιαστικά μας είπε να πάμε να τους γ……! Αυτό με κάνει τόσο χαρούμενο!».

Ο Μάικ Μπέικερ, δημοσιογράφος των New York Times, σχολίασε στο Twitter ότι «οι Proud Boys είναι εκστασιασμένοι σήμερα που αναφέρθηκε το όνομά τους στη διάρκεια της σημερινής τηλεμαχίας».

The Proud Boys are ecstatic tonight about getting mentioned in the debate tonight.

«Trump basically said to go fuck them up! this makes me so happy,» writes one prominent Proud Boy. pic.twitter.com/hYA7yQVAOn

— Mike Baker (@ByMikeBaker) September 30, 2020