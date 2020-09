Οργή στο twitter για το debate Τράμπ – Μπάιντεν

Βαρείς χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν οι δύο υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταξύ τους τηλεμαχίας.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί που παρακολουθούσαν το πρώτο debate ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου ήταν ενοχλημένοι.

Με τους δυο υποψήφιους να μιλούν ο ένας πάνω στον άλλον και να χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον οι περισσότεροι ήταν ενοχλημένοι και μια φράση κυριάρχησε: «Γιατί το βλέπουμε αυτό;»

Άλλοι έγραφαν ότι αυτή η εικόνα ντροπιάζει τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο και άλλοι έγραφαν ότι ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά έχουν πέσει για ύπνο και δεν παρακολουθούν αυτό το πράγμα.

Thank God that (most of) the nation’s children are in bed because the #Debate2020 is showing them everything we tell them not to do!! We need to send a current or retired teacher to moderate this debate—‘cause Chris Wallace has lost it! #notinmyclassroom — Dr_BrownStew (@DerronWallace) September 30, 2020

this really is sad .. I wanna turn this shit off 🤦🏾‍♂️#Debate2020 — |DEŚ| (@__dessthebess) September 30, 2020

This #debate2020 is comedic in the worst way — Amaris (@missamarisceo) September 30, 2020

I don’t know who won, but it’s very clear who the loser of #Debatenight was: every American citizen.#Debate2020 #Debate2020 — C. E. Zulin (@CEZulin) September 30, 2020

I’ve said to myself «why am I watching this?» so many times. #Debate2020 — Rachel Victoria ✊🏾✊🏾 (@RachelVHer) September 30, 2020

This is exhausting. Not funny. Not cute. Not entertaining. Just … exhausting. It’s 2020. #Debate2020 — T.J. Holmes (@tjholmes) September 30, 2020