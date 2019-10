Αλλάζει πορεία το ιρανικό τάνκερ – Μπαρούτι στις σχέσεις Τεχεράνης-Ριάντ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει πορεία στο πετρελαιοφόρο του, το Sabiti, μετά την επίθεση που δέχθηκε αυτό με δύο πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στην Σαουδική Αραβία, μετέδωσε το φοιτητικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ISNA.

«Βρίσκεται ακόμη στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά θα αλλάξει πορεία (…) Δεν υπήρξε πρόταση για βοήθεια από καμία χώρα», σημείωσε αξιωματούχος της Ιρανικής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαιοφόρων, τη δήλωση του οποίου επικαλέστηκε το ISNA.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί εξάλλου η πετρελαιοκηλίδα από το πετρέλαιο που διέρρευσε από το πετρελαιοφόρο Sabiti, το οποίο έγινε, σύμφωνα με την Τεχεράνη, στόχος δύο πυραύλων ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

#explosion set ablaze an Iranian oil #tanker off the #Saudi port city of #Jeddah, #Iran media reported, adding that experts suspected it was a ‘terrorist #attack.’ pic.twitter.com/ddWfDQrG96

