Εκρηξη σε ιρανικό τάνκερ – Δέχθηκε πυραυλική επίθεση, λέει η Τεχεράνη

Με δύο πυραύλους έπληξαν το ιρανικό τανκερ Sinopa, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο αυτό ενώ έπλεε ανοιχτά του λιμανιού της Τζέντας στην Σαουδική Αραβία, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Ιράν.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν το ιρανικό πλοίο κοντά στο λιμάνι της Τζέντας στην Σαουδική Αραβία», μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, επικαλούμενη την Ιρανική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC), η οποία διαχειρίζεται τον στόλο των πετρελαιοφόρων του Ιράν.

Σύμφωνα και πάλι με την NIOC, την οποία επικαλέστηκε η δημόσια ιρανική τηλεόραση, το τάνκερ έπιασε φωτιά ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τις σαουδαραβικές ακτές και πετρέλαιο διαρρέει στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

#BREAKING: #Iran‘s national oil company says 2 missiles targeted oil tanker Sinopa, caused explosion and damage to 2 oil tanks https://t.co/GjjpASq0lz

— INTELSky (@Intel_Sky) 11 Οκτωβρίου 2019