Εκρηξη σε ιρανικό τάνκερ στο λιμάνι της Τζέντα στη Σ. Αραβία

Έκρηξη σημειώθηκε σε ιρανικό τάνκερ που ανήκει στην κρατική εταιρεία του Ιράν (NIOC) με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο το οποίο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της πόλης Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, μετέδωσε το πρακτορείο ISNA.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ η ζημιά στο πλοίο είναι μεγάλη και αυτή τη στιγμή πετρέλαιο χύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ίσως να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

🇮🇷 Iranian oil tanker #Sinopa was hit by an explosion in the red sea near Jeddah, Saudi Arabia, where experts on board the vessel likely that the explosion was the result of a terrorist act. pic.twitter.com/Susi7X0wuG

— INTELSky (@Intel_Sky) October 11, 2019