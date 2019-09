Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον πείσμωσε και προκαλεί το Εργατικό Κόμμα

Μαίνεται το πολιτικό θρίλερ στη Βρετανία. Η όξυνση της κόντρας ανάμεσα σε Τζόνσον και Κόρμπιν να δημιουργεί νέο κύμα έντασης.

Ο Τζόνσον προκάλεσε το Εργατικό Κόμμα και τον ηγέτη του είτε να επιχειρήσουν να τον ανατρέψουν ή να κάνουν στην άκρη και να επιτρέψουν στην κυβέρνησή του να υλοποιήσει το Brexit.

«Αυτό το κοινοβούλιο πρέπει είτε να κάνει στην άκρη και να επιτρέψει σε αυτή την κυβέρνηση να υλοποιήσει το Brexit ή να καταθέσει πρόταση μομφής και τελικά να έρθει αντιμέτωπο με την ημέρα που θα γίνει το ξεκαθάρισμα με τους ψηφοφόρους» είπε ο Τζόνσον σε ομιλία στη Βουλή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτής προκάλεσε συχνά τις αποδοκιμασίες των βουλευτών.

«Θέλουν αλλαγή της κυβέρνησης, αφήστε τους να κάνουν εκλογές» υπογράμμισε ο Μπόρις Τζόνσον εν μέσω εκκλήσεων να παραιτηθεί.

Επιπλέον, ο Τζόνσον επισήμανε ότι το βρετανικό κοινοβούλιο έχει «παραλύσει». Κατήγγειλε δε ότι οι βουλευτές του προσπαθούν να εμποδίσουν τη χώρα από το να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό το κοινοβούλιο δεν θέλει να συμβεί το Brexit» σημείωσε ο ίδιος στην ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Τζόνσον εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο απεφάνθη πως η απόφασή του για την αναστολή του κοινοβουλίου ήταν παράνομη, δεν ήταν σωστό να παρέμβει σε «κάτι που είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα, σε μια περίοδο μεγάλης εθνικής αντιπαράθεσης».

Με το να συνεχίζουν να αντιτίθενται στα σχέδιά του για το Brexit την 31η Οκτωβρίου, με ή χωρίς συμφωνία, οι βουλευτές εμποδίζουν τον συντηρητικό πρωθυπουργό να «υλοποιήσει τις προτεραιότητες των πολιτών» στο σύστημα υγείας, την αστυνόμευση και άλλους τομείς, τόνισε ο ίδιος.

Λίγο νωρίτερα, ο Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα σεβαστεί τον νόμο και θα οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της ΕΕ την 31η Οκτωβρίου.

«Θα σεβαστούμε τον νόμο και θα αποχωρήσουμε την 31η Οκτωβρίου» υπογράμμισε ο Τζόνσον στο ITV.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν απάντησε λέγοντας ότι ο Τζόνσον προέβη σε δεκάλεπτο παραλήρημα που δεν αρμόζει σε πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος στην πρόκληση του πρωθυπουργού για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, ο Κόρμπιν είπε: «Είναι απλό. Αν θέλει εκλογές, να πάρει παράταση (του Brexit) και ας πάμε σε εκλογές».

Επανέλαβε ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κάλεσε δε τον πρωθυπουργό να διαβεβαιώσει ότι δεν συμμερίζεται το σχόλιο που αποδίδεται στο στέλεχος της κυβέρνησης Τζέικομπ Ρις-Μογκ ότι η δικαστική απόφαση συνιστά «συνταγματικό πραξικόπημα».

Jeremy Corbyn says the Supreme Court ruling was «an extraordinary and, I believe, precarious moment in this country’s history». He then calls for the Prime Minister to resign, to which Labour MPs shout «resign!»

— Sky News (@SkyNews) September 25, 2019