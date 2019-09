Ο «αληθινός Χαλκ» αποστόμωσε τον Μπόρις Τζόνσον

Να στείλει το δικό του μήνυμα, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε μέινστριμ φιγούρες αναγνωρίσιμες στο ευρύ κοινό, προσπάθησε ο Μπόρις Τζόνσον, δηλώνοντας πως είναι «απίθανος Χαλκ».

Όχι δεν τρελάθηκε ο βρετανός πρωθυπουργός, αλλά στην προσπάθειά του να δεσμευτεί για έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, παρομοίασε τον εαυτό του με σούπερ ήρωα.

«Όσο πιο πολύ θυμώνει, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο Χαλκ» είχε δηλώσει ο Τζόνσον και συνέχισε πως «ο Χαλκ ξεφεύγει πάντα, όσο σφιχτά κι αν φαίνεται ότι τον έχουν δέσει — και αυτό ακριβώς θα συμβεί με ετούτη τη χώρα. Θα φύγουμε την 31η Οκτωβρίου».

Ωστόσο φαίνεται πως ο Μπόρις Τζόνσον λογάριαζε χωρίς τον… αληθινό «Χαλκ», με τον ηθοποιό που τον υποδύεται στη μεγάλη οθόνη να μην δηλώνει τόσο ενθουσιασμένος με την επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να μπλέξει τον σούπερ ήρωα στα του Brexit.

«Ο Μπόρις Τζόνσον ξεχνά πως ο Χαλκ εργάζεται για το καλό και για το γενικό σύνολο. Θυμωμένος και δυνατός, αλλά μπορεί να γίνει και καταστροφικός. Ο Χαλκ λειτουργεί καλύτερα όταν συνεργάζεται με μία ομάδα και είναι καταστροφικός μόνος του. Επίσης… έχει πάντα τον Δρ. Μπάνερ με την επιστήμη και τη λογική του» ήταν η αποστομωτική απάντηση του Μαρκ Ράφαλο.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus…he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 15, 2019