Αμετακίνητος ο Τζόνσον : «Στις 31 Οκτωβρίου το Brexit» διαμηνύει σύμβουλός του

Αμετακίνητος από τα σχέδιά του να οδηγήσει τη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 Οκτωβρίου είναι ο Μπόρις Τζόνσον παρά τις συνεχόμενες ήττες που υπέστη στη βρετανική βουλή.

Τα σχέδια αυτά κατέστησαν σαφή για ακόμη μια φορά, διά στόματος του ανώτατου συμβούλου του, Ντομινίκ Κάμινγκς, ο οποίος έσπευσε να τονίσει ότι το Brexit θα γίνει χωρίς καθυστέρηση, παρά το νομοσχέδιο που έχει υπερψηφίσει το βρετανικό κοινοβούλιο και το οποίο αναγκάζει την κυβέρνηση να ζητήσει νέα αναβολή του Brexit, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την ΕΕ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει στην ώρα του από την Ευρωπαϊκή Ενωση και οι δημοσιογράφοι πρέπει να βγουν από το Λονδίνο και να μιλήσουν με ανθρώπους που δεν είναι «πλούσιοι remainers» δήλωσε στο Reuters ο Ντομινίκ Κάμινγκς.

Οταν ερωτήθηκε δε ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του για το Brexit, ο Κάμινγκς δήλωσε στο Reuters: «Εσείς παιδιά πρέπει να βγείτε από το Λονδίνο και να πάτε να μιλήσετε με ανθρώπους που δεν είναι πλούσιοι remainers», ενώ στην ερώτηση εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει στην ώρα του, απάντησε: «Ναι, βέβαια».

Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε από τη βρετανική βουλή, ο πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να ζητήσει από την ΕΕ νέα παράταση του Brexit για άλλους τρεις μήνες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Τζόνσον όμως διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να το κάνει αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά από το δεύτερο «όχι» που είπε η Βουλή των Κοινοτήτων στην πρόταση του Μπόρις Τζόνσον για πρόωρες εκλογές.

Η λειτουργία της βουλής ανεστάλη, τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά από τη συζήτηση που διεξήχθη σε τεταμένο κλίμα.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρόεδρο της Βουλής, Τζον Μπέρκοου, για την αναστολή των εργασιών του κοινοβουλίου τις επόμενες πέντε εβδομάδες και κρατούσαν κάρτες με την λέξη: «silenced (σ.σ. τον σώπασαν)». Αρκετοί βουλευτές είχαν έντονες αντιδράσεις κοντά στην θέση του προέδρου, τον οποίο προσπάθησαν να αποτρέψουν να φύγει και να συνεχίσει την διαδικασία αναστολής στην Βουλή των Λόρδων.

«Ντροπή σου» φώναζαν αρκετοί βουλευτές από τα έδρανα. Οι βουλευτές των Εργατικών παρέμειναν στην θέση τους μετά την αποχώρηση των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος των Συντηρητικών και του προέδρου της Βουλής και άρχισαν να τραγουδούν τα τραγούδια «Ιερουσαλήμ» και «Ψωμί του Παραδείσου».

I know you’re not meant to film in the chamber, but everyone on the opposition benches is singing and this moment was beautiful. pic.twitter.com/MfQzpdTHRa

— Danielle Rowley MP (@DaniRowley) September 10, 2019