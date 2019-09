Brexit: Τα χτυπήματα είναι ατέλειωτα για τον Μπόρις Τζόνσον

Νέο «χτύπημα» δέχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, αυτήν την φορά από την επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου. «Παράνομη, άκυρη και χωρίς συνέπεια» έκριναν οι έντεκα δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, την συμβουλή του Βρετανού πρωθυπουργού προς την Βασίλισσα, να ανασταλούν οι εργασίες της Βουλής των Κοινοτήτων για πέντε εβδομάδες.

Η επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου έσπευσε να τονίσει ότι η απόφαση του Τζόνσον είχε «ακραίες συνέπειες στα βασικά σημεία της δημοκρατίας» ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε καμία δικαιολογία ή λόγο για αυτήν την απόφαση.

Όπως δήλωσε συγκεκριμένα: «η αναστολή ήταν παράνομη, άκυρη και δεν είχε καμία συνέπεια». Οι λειτουργίες της Βουλής δεν έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με την επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου ενώ το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής βρίσκεται στις προθέσεις του προέδρου της Βουλής.

Αμέσως μετά την ομόφωνη απόφαση, ο πρόεδρος της Βουλής Τζον Μπέρκοου με δήλωσή του ζήτησε το άνοιγμα «χωρίς καθυστέρηση» της Βουλής των Κοινοτήτων, δηλώνοντας στο Twitter ότι «θα διαβουλευτώ με τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων επειγόντως».

Bercow says Commons must «convene without delay» pic.twitter.com/1jdDSuCNgr

