Brexit : Ετοιμάζονται για εκλογές στη Βρετανία

Νέα σενάρια εκλογών στη Βρετανία φέρνει στο προσκήνιο η όμοφωνη απόφαση του Aνώτατου Δικαστηρίου να κρίνει παράνομο το κλείσιμο της Βουλής από τον Μπόρις Τζόνσον.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αποδέχτηκε μεν την απόφαση αυτή, εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν διευκολύνει μία συμφωνία για το Brexit. O Τζόνσον ψάχνει επίσης άλλους τρόπους για να επιτείνει το κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων έστω και για λίγες μέρες.

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι δεν επιθυμούν τον Μπόρις Τζόνσον στην εξουσία και ότι πρέπει να αποφευχθεί το Brexit χωρίς συμφωνία, δεν μπορούν ωστόσο να τα βρουν μεταξύ τους στον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό. Με το άνοιγμα της Βουλής αύριο, πολλές είναι οι φωνές από τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, των ανεξάρτητων βουλευτών και των «ανταρτών» Τόρις που ζητούν την κατάθεση πρότασης μομφής προς την κυβέρνηση Τζόνσον.

Μία τέτοια πρόταση μπορεί να κατατεθεί μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή τους Εργατικούς. Ωστόσο, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο των Εργατικών, δεν έκανε καμία αναφορά σε πρόταση μομφής και επέμεινε στη θέση του για διεξαγωγή γενικών εκλογών, μόνο εφόσον εξασφαλιστεί παράταση του Brexit καθώς και η αποτροπή του no deal.

Αιχμές από Τζόνσον και Ντάουνινγκ Στριτ για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εναντίον του πλήττει τις προσπάθειές του για να εξασφαλίσει συμφωνία για το Brexit, αλλά σύμφωνα με τον νόμο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωσης στις 31 Οκτωβρίου.

«Σύμφωνα με τον νόμο, ως αυτός έχει, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 31 Οκτωβρίου, ό,τι και να γίνει, αλλά το συνταρακτικό για μας τώρα είναι να κάνουμε μια καλή συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Νέα Υόρκη.

«Και γι΄αυτό προσπαθούμε αυτήν την στιγμή. Και, για να είμαι ειλικρινής, αυτή η προσπάθεια δεν διευκολύνεται και πολύ με τέτοια πράγματα από το Κοινοβούλιο και τα δικαστήρια»…

«Σύμφωνα με τον νόμο, ως αυτός έχει, φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου και έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα πάρουμε μία συμφωνία και νομίζω ότι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι αυτής της χώρας να δουν είναι τους βουλευτές να συνέρχονται και να εργάζονται για το εθνικό συμφέρον για να έρθει σε πέρας αυτό το πράγμα και αυτό θα κάνουμε».

Παράλληλα, πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπως μεταδίδει το BBC.

«Πιστεύουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε σοβαρό λάθος που ενεπλάκη σε πολιτικά ζητήματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ξεκαθαρίσει ότι οι λόγοι της απόφασης εναπόκεινται στις διαφωνίες στη Βουλή για το χρονοδιάγραμμα της εξόδου από την ΕΕ, κάτι που επίσης αποτελεί σοβαρό λάθος. Θα εξετάσουμε την απόφαση προσεκτικά για να δούμε τον καλύτερο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση», δηλώνουν οι πηγές από το νο. 10.

1. No 10 source: “We think the Supreme Court is wrong and has made a serious mistake in extending its reach to these political matters.» — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) September 24, 2019

3. No 10 – «We think this is a further serious mistake. We will study the judgement carefully to consider how we can best respond in these unique circumstances. As always the government will respect the law and comply with the courts.” — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) September 24, 2019

Δεν παραιτείται ο Τζόνσον – Επαναφέρει το ζήτημα των εκλογών

Πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε από την Νέα Υόρκη ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν θα παραιτηθεί και ότι θα επιστρέψει στο Λονδίνο μετά την σημερινή του ομιλία στα Ηνωμένα Εθνη, επισπεύδοντας κατά λίγες ώρες την αναχώρησή του, ώστε να βρίσκεται αύριο το πρωί στο Κοινοβούλιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με υπουργούς της κυβέρνησής του. Όταν ερωτήθηκε για το συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος, τις εργασίες του οποίου επρόκειτο να ανοίξει την Κυριακή, ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων σχετικά με τις ημερομηνίες που θα συνεδριάσει το σώμα.

Μάλιστα, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο Τζόνσον επανέλαβε πως η Βρετανία χρειάζεται βουλευτικές εκλογές. «Θα πρέπει να κάνουμε εκλογές», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Μπόρις απειλεί με νέο κλείσιμο της Βουλής

Πέρα από την επαναφορά της συζήτησης περί εκλογών, στη «φαρέτρα» του Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται και το εκ νέου κλείσιμο της Βουλής μέσα στον Οκτώβρη – έστω και για λίγες μέρες.

Αν και η Βουλή θα ανοίξει ξανά αύριο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να την κλείσει με αφορμή το συνέδριο των Συντηρητικών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσε να κλείσει η Βουλή είναι να διεξαχθεί κανονικά στις 14 Οκτωβρίου η ομιλία της Βασίλισσας, όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης Τζόνσον. Αυτό θα απαιτούσε το κλείσιμο της Βουλής για 3 με 4 μέρες για τυπικούς λόγους, κάτι που επιτρέπεται σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ο Μπόρις Τζόνσον, στη σημερινή του συνέντευξη στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε τη βούλησή του να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την ομιλία της Βασίλισσας.

Κόρμπιν: Πρώτα συμφωνία, μετά εκλογές – Πρότεινε δεύτερο δημοψήφισμα

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν κάλεσε τον Μπόρις Τζόνσον «να αναλογισθεί την θέση του» και να προκηρύξει νέες εκλογές.

Ανάμεσα σε ιαχές και συνθήματα «Εξω ο Τζόνσον», ο Κόρμπιν δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου των Εργατικών στο Μπράιτον: «Καλώ τον Μπόρις Τζόνσον, με τα ιστορικά λόγια, «να αναλογισθεί την θέση του»».

Labour members chant «Johnson out», as leader Jeremy Corbyn calls for the prime minister to resign after the Supreme Court ruled his suspension of Parliament unlawful https://t.co/8HhDKeSZs8 #Lab19 pic.twitter.com/kVrDTMADFK — BBC Politics (@BBCPolitics) September 24, 2019

Ωστόσο, κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Εργατικών, ο Κόρμπιν υπεραμύνθηκε της θέσης που έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν: πρώτα πρέπει να αποτραπεί το σενάριο του Brexit χωρίς συμφωνία από την τωρινή κυβέρνηση, καθώς και να εξασφαλισθεί μία νέα παράταση από την ΕΕ, και μετά πρέπει να διεξαχθούν γενικές εκλογές.

Στη συνέχεια, δίνοντας προεκλογικό τόνο στην ομιλία του, ο Κόρμπιν ανέπτυξε το σχέδιο των Εργατικών για τη Βρετανία. Όσον αφορά στο Brexit, ανέφερε ότι μόνο το κόμμα του θα φέρει ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την παραμονή ή μη στην ΕΕ. Πρόκειται για μία πάγια θέση του Κόρμπιν, την όποια όμως δεν φαίνεται να συμμερίζεται σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων.

Ούτε Τζόνσον ούτε Κόρμπιν

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον. Ωστόσο, ενώ πολλές φωνές ζητούν την κατάθεση πρότασης μομφής προς την κυβέρνηση με το «καλημέρα» αύριο στη Βουλή των Κοινοτήτων, αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή τους Εργατικούς (οι οποίοι όμως, όπως προειπώθηκε, δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν ακόμα σε μία τέτοια κίνηση).

Από την άλλη, υπάρχουν και κόμματα, όπως το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP), τα οποία δεν επιθυμούν να δουν τον Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία της χώρας. Αυτή η αμφίρροπη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απλά εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας που υπάρχει στον πολιτικό κόσμο της Βρετανίας.

H εκπρόσωπος του SNP, Τζοάνα Τσέρι, είπε: «Ο Μπόρις Τζόνσον δεν μπορεί να σταθεί και θα πρέπει να έχει τα κότσια να παραιτηθεί».

Delighted that @UKSupremeCourt have followed Scottish court & found that @BorisJohnson acted unlawfully in #Prorogation of U.K. parliament. We must resume immediately & he must resign #Cherrycase #Brexit #StopTheCoup — Joanna Cherry QC MP (@joannaccherry) September 24, 2019

«Επιβεβαιώνεται αυτό που ήδη ξέραμε – ο Μπόρις Τζόνσον δεν κάνει για πρωθυπουργός. Παραπλάνησε την Βασίλισσα και την χώρα και παρανόμως φίμωσε τους αντιπροσώπους του λαού. Πηγαίνω για να αναλάβω και πάλι τα καθήκοντά μου και να σταματήσω το Brexit συνολικά», δήλωσε η ηγέτιδα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Τζο Σουίνσον.

«He is not fit for office, he must resign» Lib Dem leader Jo Swinson calls for Boris Johnson to resign after the Supreme Court ruled his suspension of Parliament was unlawful, saying he was «prepared to mislead the Queen… and the whole country» https://t.co/8Ta7VvBrJg pic.twitter.com/xIjQNyowgq — BBC Politics (@BBCPolitics) September 24, 2019

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Κόμματος του Brexit, ζήτησε επίσης μία παραίτηση. Αυτός όμως ζήτησε την παραίτηση του επίμαχου συμβούλου του Μπόριτς Τζόνσον, του Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την σκληροπυρηνική και αδιάλλακτη γραμμή που τηρεί ο βρετανός πρωθυπουργός για το Brexit.

«Η επίκληση της ομιλίας της Βασίλισσας και η αναστολή της λειτουργίας του Κοινοβουλίου είναι η χειρότερη πολιτική απόφαση στην Ιστορία. Ο Ντόμινικ Κάμινγκς πρέπει να φύγει», έγραψε στο Twitter αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.