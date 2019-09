Βρετανία: Από ήττα σε ήττα ο Μπόρις Τζόνσον

Την τέταρτη ήττα του από τότε που ανέβαλε χρέος πρωθυπουργού υπέστη ο Μπόρις Τζόνσον αφού οι βουλευτές του κοινοβουλίου ενέκριναν την πρόταση που είχε καταθέσει ο Συντηρητικός βουλευτής, Ντόμινικ Γκριβ, ο οποίος ζητούσε να δοθούν στη δημοσιότητα τα έγγραφα που σχετίζονται με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για μια αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αλλά και οι ιδιωτικές επικοινωνίες μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων οι οποίοι εμπλέκονται στην απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του κοινοβούλιου.

MPs have voted in favour of a motion calling for the release of documents relating to plans to suspend parliament and prepare for a ‘no-deal’ Brexit by 311-302 votes with a majority of nine — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) September 9, 2019

Η πρόταση, που εγκρίθηκε με ψήφους 311 υπέρ έναντι 302 κατά, είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση.

BREAKING: MPs have voted in favour of forcing the government to release no-deal documents and private messages over parliament suspension. RESULT For: 311 Against: 302 Follow live here: https://t.co/eI25tCMKAl pic.twitter.com/xXlpKxfVED — Sky News (@SkyNews) September 9, 2019

Ο βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος… δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι από τα απανωτά χαστούκια, ετοιμάζεται για μια ακόμα ήττα, αφού σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να ψηφίσει «ναι» στην πρόταση που αναμένεται να κάνει αργότερα για πρόωρες εκλογές.

Ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε πρόωρες εκλογές, όταν η Βουλή του «φόρτωσε» έναν νόμο, ο οποίος τον αναγκάζει να ζητήσει παράταση πέραν της 31ης Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ο Μπόρις Τζόνσον είχε προαναγγείλει Brexit, είτε με συμφωνία, είτε χωρίς.

Νωρίτερα τη Δευτέρα και ενώ ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του κοινοβουλίου, θα αναστείλει τη λειτουργία του έως την 14η Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Τζον Μπέρκοου, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για το βροντερό πρόσταγμά του «order», ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το πόστο του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για το Brexit, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου.

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι δεν θα αμφισβητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αν το Κοινοβούλιο ψηφίσει σήμερα υπέρ αυτής.

Αν, όπως αναμένεται, οι βουλευτές καταψηφίσουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, θα υποβάλει την παραίτησή του στις 31 Οκτωβρίου, την προγραμματισμένη ημερομηνία για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Υπέγραψε το… επίμαχο νομοσχέδιο η Ελισάβετ

Νωρίτερα, η βασίλισσα Ελισάβετ υπέγραψε το νομοσχέδιο για την αποτροπή ενός άτακτου Brexit, κάνοντας το με αυτό τον τρόπο νόμο.

Η Βασίλισσα έδωσε και τυπικά «Βασιλική Έγκριση» στο νομοσχέδιο της βρετανικής βουλής, το οποίο επιχειρεί να εμποδίσει τον Μπόρις Τζόνσον να οδηγήσει το Λονδίνο εκτός ΕΕ, χωρίς συμφωνία.

View images from the #HouseofLords chamber as members debated the #EUWithdrawal6Bill.

See the full set on our @Flickr https://t.co/EMDAzCkAw0 pic.twitter.com/nzVZ4B1T6i — House of Lords (@UKHouseofLords) September 6, 2019

​Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων την προηγούμενη εβδομάδα, χάρη στη στήριξη βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, η έγκριση επήλθε παρά τις απειλές του Μπόρις Τζόνσον για την άμεση προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Τζόνσον αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία της Βουλής των Κοινοτήτων για περίπου πέντε εβδομάδες, από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου.

Επαίσχυντο το κλείσιμο της Βουλής, λέει ο Κόρμπιν

«Επαίσχυντη» χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης για την αναστολή των εργασιών του κοινοβουλίου, από σήμερα το βράδυ, ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν και επιβεβαίωσε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν και σε σημερινή τους συνάντηση να μην στηρίξουν τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών πριν η κυβέρνηση συμμορφωθεί με το νόμο που αποκλείει την έξοδο της χώρας χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου.

«Πιστεύω είναι επαίσχυντο. Το κοινοβούλιο θα έπρεπε να συνεδριάζει. Θα έπρεπε να κρατά υπόλογη την κυβέρνηση. Και ο πρωθυπουργός φαίνεται να θέλει να αποφύγει τις ερωτήσεις» είπε ο Κόρμπιν.

Μετά την συνάντηση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και σήμερα για να εξετάσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, η επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Τζο Σουίνσον επιβεβαίωσε επίσης ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης για εκλογές. Ο επικεφαλής του Εθνικού κόμματος Σκοτίας στο Ουέστμινστερ δήλωσε:

«Εάν ο Μπόρις Τζόνσον θέλει εκλογές, θα πρέπει να τηρήσει τον νόμο και να αποσύρει από το τραπέζι τη μη συμφωνία. Είναι αδιανόητο το ότι ο πρωθυπουργός δεν σέβεται τη δημοκρατία και θα επιδιώξει να κλείσει το κοινοβούλιο και να προωθήσει ένα ακραίο Brexit κατά της θέλησης του κοινοβουλίου και του λαού. Μόλις η απειλή της μη συμφωνίας φύγει από το τραπέζι, θα κινηθούμε για πρόωρες εκλογές».

Με τα υπόλοιπα κόμματα θα συμπλεύσει και το Κόμμα της Ουαλίας, το οποίο υποστήριξε δια της επικεφαλής του στο κοινοβούλιο Λιζ Ρόμπερτς ότι η προσπάθεια του πρωθυπουργού να υπονομεύσει τον νόμο πρέπει να διακοπεί, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υποστεί νομικές συνέπειες.