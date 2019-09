Μπόρις Τζόνσον: Καλύτερα νεκρός στο χαντάκι, παρά να καθυστερήσω το Brexit

Σε ακόμα πιο γραφικές δηλώσεις, ακόμα και από αυτές ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι κότα, προχώρησε ο Μπόρις Τζόνσον, στην πρώτη του ομιλία μετά τα απανωτά «χαστούκια» που δέχτηκε σε λιγότερο από 24 ώρες στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως… «προτιμά να βρεθεί νεκρός στο χαντάκι» παρά να αναβάλει την ημερομηνία του Brexit, επιμένοντας, με αυτόν τον… γλαφυρό τρόπο, ότι θα πρέπει να γίνουν εκλογές στα μέσα Οκτωβρίου για να αποφασίσει ο λαός τον δρόμο που θα ακολουθήσει η χώρα.

The prime minister says he would «rather be dead in a ditch» than go back to Brussels to ask for another «pointless» #Brexit delay.

«Πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου» επανέλαβε σε ομιλία του σε αστυνομικούς στο Γιορκσάιρ, μια μέρα μετά το «ναι» της Βουλής των Κοινοτήτων στο νομοσχέδιο που τον υποχρεώνει να ζητήσει από τις Βρυξέλλες αναβολή τριών μηνών.

«Θέλουμε εκλογές στις 15 Οκτωβρίου», είπε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι «δεσμεύεται» ότι θα διεξαχθούν πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ (17-18 Οκτωβρίου).

Επανέλαβε, δε, ότι «δεν θέλει καθόλου» να γίνουν εκλογές αλλά δεν βλέπει άλλη διέξοδο. «Αν ο λαός πιστεύει πραγματικά ότι θα πρέπει να μείνουμε στην ΕΕ και μετά την 31η Οκτωβρίου, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το αποφασίσουν οι ψηφοφόροι».

Υποσχέθηκε επίσης ότι δεν θα καθυστερήσει το Brexit, όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να δεσμευτεί στον λαό πως δεν θα πάει στις Βρυξέλλες για να ζητήσει εκ νέου αναβολή: «Ναι, μπορώ. Προτιμώ να με βρουν νεκρό σε χαντάκι» υπογράμμισε.

Στην ερώτηση αν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, απάντησε ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει την εντολή που του έδωσε ο λαός.

Μιλώντας εξάλλου για την αποπομπή των ανταρτών βουλευτών από το Συντηρητικό κόμμα, είπε ότι «η πειθαρχεία είναι σκληρή».

Νωρίτερα, ο Μπόρις Τζόνσον υπέστη ακόμα μια βαριά ήττα μετά τις τρεις που υπέστη στις δύο πρώτες ημέρες της εμφάνισής του στη Βουλή με το αξίωμα του πρωθυπουργού. Αυτή τη φορά το «χτύπημα» ήρθε από τον στενό οικογενειακό του κύκλο.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Πέμπτης, ο μικρός αδερφός του Μπόρις Τζόνσον, Τζο Τζόνσον έγραψε στο Twitter ότι έχει διχαστεί μεταξύ της αφοσίωσης στην οικογένεια και του εθνικού συμφέροντος και ως εκ τούτου θα παραιτηθεί από βουλευτής και υπουργός.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

Όλα αυτά ενώ η Βρετανία προετοιμάζεται για ακόμα μια ψηφοφορία, σε μια νέα πρόταση για διεξαγωγή εκλογών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, αυτή η πρόταση θα έχει περισσότερες πιθανότητες να «εγκριθεί», αφού -εφόσον έχει περάσει από τη Βουλή των Λόρδων ο νόμος που θα αποτρέπει το άτακτο Brexit- θα τη στηρίξει και το κόμμα των Εργατικών. Σύμφωνα πάντα με όσα έχουν πει οι ίδιοι.

Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον θέλει να διεξαχθούν εκλογές στις 15 Οκτωβρίου, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την υποστήριξη που χρειαζόταν από τους βουλευτές για να το κάνει αυτό στην ψηφοφορία που διεξήχθη χθες.

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μέχρι να εγκριθεί ένα σχέδιο νόμου που έχει σκοπό να εμποδίσει μια έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία στο τέλος Οκτωβρίου — κάτι που αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα.

‘Does someone need to get out the chicken suit?’

Speaking to @Peston on tonight’s @itvpeston show, Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn for ‘refusing’ to take part in a general electionhttps://t.co/FRwJ38o1Y2 pic.twitter.com/OQAna5jbkQ

— ITV News (@itvnews) September 4, 2019