Νέο «χαστούκι» στον Τζόνσον : Ψυχρή υποδοχή στη Β.Αγγλία – «Φύγε από την πόλη»

Δύσκολες είναι οι τελευταίες μέρες για τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον καθώς αμείωτα είναι τα πυρά που δέχεται από πάσα, πλέον, κατεύθυνση.

Μετά την «προδοσία» του αδελφού του Τζο, ο οποίος σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του παραιτήθηκε από το κυβερνών κόμμα καθώς διαφωνεί με τα σχέδια του για ένα «no deal» Brexit, στο ιστορικό του Βρετανού πρωθυπουργού ήρθε να προστεθεί ακόμα μία ήττα.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Ιδιαίτερα ψυχρή ήταν η υποδοχή του Μπόρις Τζόνσον στο Μόρλεϊ του Γιορκσαϊρ καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ψηφοφόρος ξεκίνησε να του φωνάζει μπροστά στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων ενώ ένας άλλος του ζήτησε ευγενικά να αποχωρήσει από την πόλη.

Το γύρο του κόσμου έχει κάνει το βίντεο όπου ένας πολίτης, αφού συνάπτει χειραψία με τον ηγέτη των Συντηρητικών του απευθύνει τον λόγο, λέγοντάς του: «Σε παρακαλώ φύγε από την πόλη μου». Σαστισμένος ο Βρετανός πρωθυπουργός του απαντά «Θα το κάνω πολύ σύντομα» και τον αποστρέφεται αμέσως.

This is just brilliant. Well said sir, well said! #PleaseLeaveMyTown pic.twitter.com/7i3L4i0a3Q — Helen Matthews (@melonkita) September 5, 2019

Το περιστατικό έχει γίνει viral στην κοινότητα του Twitter με το hashtag #PleaseLeaveMyTown.

Συνέχισε ατάραχος την ομιλία του ενώ πίσω του κατέρρευσε αστυνομικός

Σφοδρή κριτική όμως περίμενε τον Μπόρις Τζόνσον και για την «ανάρμοστη» χρήση 35 φοιτητών της αστυνομικής ακαδημίας στο Γουέικφιλντ, που αναγκάστηκαν να τον περιμένουν 20 λεπτά έως ότου αρχίσει την ομιλία του, με αποτέλεσμα μία αστυνομικός να αισθανθεί αδιαθεσία και να σωριαστεί στο έδαφος.

«Δεν σταμάτησε την ομιλία του και ούτε ρώτησε αν η αστυνομικός ήταν καλά αλλά συνέχισε τις αερολογίες του» γράφουν δεκάδες χρήστες στο Twitter.