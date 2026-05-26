Νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται με την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της Μαρία Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, με τις δημοσκοπήσεις να αναμένεται να κυριαρχήσουν στο προσεχές διάστημα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από ποτέ τις τελευταίες ημέρες.

Στην κατεύθυνση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC όπου αποτυπώνει τις τάσεις στη νέα πολιτική σκηνή με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει στη 1η θέση αλλά με φανερές απώλειες και τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα να δίνουν μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης με ποσοστό μεταξύ του 12 και 13%.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έρχεται τέταρτο με 7,5 ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει του κόμματος Τσίπρα που παρουσιάζεται σήμερα στο θησείο, υποχωρεί στο 0,5 %.

Η δεξιά πολυκατοικία

Η δεξιά πολυκατοικία κρατά τη δυναμική της καθώς η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει το 5,8 % των προτιμήσεων των πολιτών και η Φωνή Λογικής το 3,9% κόβοντας έτσι εισιτήριο για τα βουλευτικά έδρανα.

Οπως προκύπτει από την πρόθεση ψήφου των πολιτών τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 26,1%

Κόμμα Τσίπρα 12,8%

ΠΑΣΟΚ 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Ελληνική Λύση 5,8%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 2,5%

Νίκη 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

Νέα Αριστερά 0,5%

Άλλο κόμμα 3,8%

Αναποφάσιστοι 12,7%

Μοιρασμένοι οι πολίτες για την πιθανότητα μιας 3ης θητείας Μητσοτάκη

Σχεδόν μοιρασμένοι εμφανίζονται οι ερωτώμενοι όσον αφορά την πιθανότητα της διακυβέρνησης της χώρας για τρίτη θητεία από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% εκτιμά ότι δε θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά.

Σταθερή η ψήφος των πολιτών

Οσον αφορά μια επαναληπτική εκλογική διαδικασία οι πολίτες στο μεγάλο ποσοστό του 82% εκτιμούν ότι δε θα άλλαζαν την πολιτική τους επιλογή και αρχική τους ψήφο. Ειδικότερα το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ λίγο πιθανό ή καθόλου πιθανό να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό» να μετακινηθεί η ψήφος του.

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

Αναφορικά με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αυτή διαμορφώνεται ως εξής από τη δημοσκοπική εταιρεία:

Για τη Νέα Δημοκρατία 29,5

Κόμμα Τσίπα 14,4

ΠαΣοΚ: 13,5

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,5

Ελληνική λύση: 7,0

ΚΚΕ: 5,1

Φωνή Λογική: 4,5

Πλεύση Ελευθερίας 3,6

Μέρα25: 32,0

Δημοκράτες: 2,9

ΝΙΚΗ: 0,7

Νέα Αριστερά: 0,6

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5

Αλλο: 6,2

Τέλος η δημοσκόπηση διερευνά την άποψη των ερωτώμενων πολιτών για τα τρία πολιτικά πρόσωπα που έρχονται ή επανεισέρχονται στην πολιτική σκηνή της χώρας και συγκεκριμένα για την κυρία Μαρία Καρυστιανού και για τους κ.κ. Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα.

Οσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού η δημοσκόπηση αναζητά το που την κατατάσσουν οι πολίτες στον άξονα Δεξιάς – Αριστεράς. Οπως προκύπτει και από το παρακάτω γράφημα τοποθετείται στο χώρο της κεντροδεξιάς.

Στον άξονα Δεξιάς – Αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται στο 4.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι οι πολίτες την εντάσσουν με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά στο πολιτικό κέντρο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή που αφορά το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Σε ερώτηση για το αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος, το 45% απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% τον θεωρεί ίδιο, ενώ μόνο ένα 20% εκτιμά ότι είναι καλύτερος.

27% των ερωτώμενων προκρίνουν νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Τέλος, αναφορικά με τον Αντώνη Σαμαρά το μήνυμα των ερωτώμενων πολιτών είναι πως δεν πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική ζωή της χώρας ως αρχηγός κόμματος. Στο ερώτημα τι είναι καλύτερο να κάνει, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% λέει ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει μια επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

Ποιος να απαντήσει στο «κόκκινο τηλέφωνο»

Στο υποθετική συνθήκη ότι η χώρα δέχεται επίθεση στις 3 τα ξημερώματα και χτυπά το «κόκκινο τηλέφωνο» στο γραφείο του Πρωθυπουργού, το 34% των ερωτώμενων θα προτιμούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αυτός που θα το σηκώσει.

Σε ποσοστό 23% οι ερωτώμενοι επιλέγουν το «άλλος», κάνοντας σαφές ότι δε βρίσκουν κάποιο πρόσωπο να εμπιστευτούν σε μια δύσκολη για τη χώρα στιγμή.

Στις προτιμήσεις των πολιτών ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ενώ το 13% απαντά «κανένας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο 6%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.

50% πιστεύει ότι υπάρχουν κόμματα που στηρίζονται από τη Ρωσία

Στο ερώτημα αν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, που στηρίζονται από τη Ρωσία, το 50% των ερωτηθέντων απαντά «ναι/μάλλον υπάρχουν».

Αντίθετα, το 33% εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ή μάλλον δεν υπάρχουν τέτοια κόμματα, ενώ ένα σημαντικό 17% δεν εκφράζει άποψη.