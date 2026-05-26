«Κουβάρι» εξακολουθεί να αποτελεί για την Ελληνική Αστυνομία η υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνημένο με αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες και εκδορές.

Σήμερα θα ξεκινήσει η δύσκολη διαδικασία της αφύπνισής της στην Εντατική Μονάδα του ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Οι γιατροί θα μειώνουν ελεγχόμενα τη χορήγηση υπνωτικών και αναλγητικών προκειμένου να δουν πως αντιδρά το παιδί σε αναπνοή και ερεθίσματα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Στη Δικαιοσύνη για κακουργήματα

Στο μεταξύ η 25χρονη μητέρα της 3χρονης και ο σύντροφός της κρατούνται καθώς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Χανίων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι πλημμεληματικές ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος του και εκτιμάται ότι θα ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Τι ερευνά η αστυνομία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ερευνάται από τις Αρχές ότι η μητέρα της 3χρονης είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και διαφορετικό τόπο διαμονής.

Επιπλέον οι Αρχές ερευνούν αν ο σύντροφος της μητέρας της 3χρονης, Πακιστανικής καταγωγής, είναι ο πατέρας ή ο πατέρας κάποιου από τα άλλα παιδιά της οικογενείας τα οποία επίσης νοσηλεύονται καθώς βρέθηκαν να διαβιούν σε άσχημες συνθήκες.

Οι Αρχές έχουν επικεντρωθεί στο να ελέγξουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών της 25χρονης μητέρα σύμφωνα με τον οποίο «έχασε» άλλα δύο παιδιά που είχε γεννήσει κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συνέπεια κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιό κάταγμα, το οποίο είναι πιθανώς είναι αποτέλεσμα παλιότερης κακοποίησης.

Τα υπόλοιπα τρία παιδιά της 25χρονης, ένα εξάχρονο, ένα οκτάχρονο, και ένα μωρό έξι μηνών της 25χρονης με εντολή εισαγγελέα φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων.

Αθλιες συνθήκες διαβίωσης για τα ανήλικα

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες στην υπόθεση περιγράφουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης για την πολύτεκνη οικογένεια που διαβιούσε στο χώρο αποθήκης ενός θερμοκηπίου. Ο ιδιοκτήτης τους το είχε παραχωρήσει προσωρινά ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι οι γονείς εργάζονταν περιστασιακά σε υπαίθριες και αγροτικές εργασίες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναζητούσαν βοήθεια από κατοίκους του χωριού για τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Κάτοικοι υποστηρίζουν, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά φρόντιζαν για τα μικρότερα όταν το ζευγάρι βρισκόταν στο μεροκάματο.