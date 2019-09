Βρετανία: Παραιτείται ο Πρόεδρος της Βουλής Τζον Μπέρκοου

Καταιγισμός εξελίξεων στη Βρετανία, λίγες ώρες πριν το κλείσιμο της Βουλής.

Τη Δευτέρα, και ενώ ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του κοινοβουλίου, θα αναστείλει τη λειτουργία του έως την 14η Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Τζον Μπέρκοου, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για το βροντερό πρόσταγμά του «order», ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το πόστο του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για το Brexit, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου.

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι δεν θα αμφισβητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αν το Κοινοβούλιο ψηφίσει σήμερα υπέρ αυτής.

«This has been the greatest privilege and honour of my professional life»

John Bercow receives a standing ovation from MPs, as he announces his intention to stand down as House of Commons Speakerhttps://t.co/e3Shcat2ql pic.twitter.com/TqtEmoI9yE

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 9, 2019