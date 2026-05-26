Και επισήμως κόμμα είναι από σήμερα το πρωί το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η διακήρυξη που κατατέθηκε συνοδεύτηκε από τις πρώτες 650 υπογραφές των υποστηρικτών του κόμματος.

Εξερχόμενη από τον Αρειο Πάγο, η κυρία Μαρία Καρυστιανού έκανε εκτενή δήλωση στους δημοσιογράφους για τους στόχους του κινήματος.

«Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα, της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση» είπε εισαγωγικά η κυρία Καρυστιανού.

«Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

Η Μαρία Καρυστιανού στη συνέχεια ξεκαθάρισε την ταυτότητα του νέου κόμματος λέγοντας πως διαχωρίζει τη θέση της από παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές.

«Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρίδι που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας» σημείωσε.

«Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα. Όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής» ανέφερε.

«Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου.

Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας» είπε.

«Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν τον σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την αύρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία» τόνισε με νόημα.

«Μέχρι την τελευταία μου ανάσα θα είμαι η μητέρα της Μάρθης»

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται με αυτή την κίνηση, καθώς ο κόσμος την είχε συνηθίσει ως μητέρα θύματος των Τεμπών και πλέον αναλαμβάνει πρόεδρος κόμματος, η κυρία Καρυστιανού υπογράμμισε το εξής:

«Είμαι μητέρα θύματος και αυτό δε θα αλλάξει ποτέ. Μέχρι την τελευταία ανάσα μου θα παραμείνω η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης» απάντησε με εμφανή συγκίνηση.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά γιατί ακριβώς, και μου αρέσει που την αναφέρατε την κόρη μου, αισθάνομαι ότι αυτό ακριβώς θα ήθελε να κάνω. Θα ήθελε να προχωρήσω μπροστά, όχι για κάτι άλλο. «Γιατί επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου» υπογράμμισε.

«Επομένως, να πω ότι σε αυτή τη διακήρυξη θα δείτε το πιο σημαντικό και βασικό είναι η δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και θεσμοί» συμπλήρωσε.

«Μας αρέσει η επαφή με τον κόσμο »

Σχετικά με τα επόμενα βήματα του κινήματος και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσει τις θέσεις του, η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι προτεραιότητα έχει η άμεση επαφή με την κοινωνία.

«Προτιμούμε φυσικά την επαφή με τον κόσμο. Επομένως ναι, θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε όσο περισσότερες περιοχές μπορούμε» ανέφερε.

«Μας αρέσει αυτή η επαφή με τον κόσμο, να ακούμε τα προβλήματα, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Το πρόγραμμα και οι δράσεις και οτιδήποτε άλλο σχετικό θα ανεβαίνει συχνά, θα ενημερώνεται η ιστοσελίδα μας συνεχώς και εσείς θα μπορείτε από εκεί να ενημερώνεστε» πρόσθεσε, ενώ επιβεβαίωσε τα άμεσα πλάνα για την πρωτεύουσα λέγοντας: «Ναι, είναι στα άμεσα σχέδιά μας να κάνουμε και μια εκδήλωση στην Αθήνα».

Οι «κόκκινες γραμμές» του κόμματος Καρυστιανού

Ερωτώμενη για το αν την έχουν προσεγγίσει πολιτικά πρόσωπα από άλλους χώρους, η ίδια έθεσε εκ νέου το αυστηρό πλαίσιο του κινήματος:

«Έχω τοποθετηθεί αρκετές φορές πάνω σε αυτό. Ναι, μας έχουν προσεγγίσει. Η απάντηση είναι πάντα η ίδια, δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Είναι στις κόκκινες γραμμές του κινήματος ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμπλοκή με ενεργούς πολιτικούς. Παρόλο που πρέπει να πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Aλλά θα μείνω πιστή σε αυτό που έχουμε συμφωνήσει από την αρχή»

Η κυρία Καρυστιανού αποποιήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σκοπιμότητα όσον αφορά τη χρονική σύμπτωση της σημερινής κατάθεσης με τη σημερινή παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο.