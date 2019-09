Brexit: Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση ο αδερφός του Μπόρις Τζόνσον

Άλλη μία ήττα ήρθε να προστεθεί στο ιστορικό του Μπόρις Τζόνσον μετά τις τρεις που υπέστη στις δύο πρώτες ημέρες της εμφάνισής του στη Βουλή με το αξίωμα του πρωθυπουργού. Αυτή τη φορά το «χτύπημα» ήρθε από τον στενό οικογενειακό του κύκλο.

Πριν από λίγο ο μικρός αδερφός του Μπόρις Τζόνσον, Τζο Τζόνσον έγραψε στο Twitter ότι έχει διχαστεί μεταξύ της αφοσίωσης στην οικογένεια και του εθνικού συμφέροντος και ως εκ τούτου θα παραιτηθεί από βουλευτής και υπουργός.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019