Brexit: Νέα ψηφοφορία για εκλογές τη Δευτέρα

Νέα εβδομάδα, νέα ψηφοφορία στον… αστερισμό του Brexit!

Οι Βρετανοί βουλευτές θα ψηφίσουν και πάλι τη Δευτέρα επί μιας πρότασης για το αν πρέπει ή όχι να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές, δήλωσε σήμερα ο υπουργός της κυβέρνησης αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, Τζέικομπ Ρις-Μογκ.

Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον θέλει να διεξαχθούν εκλογές στις 15 Οκτωβρρίου, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την υποστήριξη που χρειαζόταν από τους βουλευτές για να το κάνει αυτό στην ψηφοφορία που διεξήχθη χθες.

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μέχρι να εγκριθεί ένα σχέδιο νόμου που έχει σκοπό να εμποδίσει μια έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία στο τέλος Οκτωβρίου — κάτι που αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα.

Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί σήμερα στη Βουλή των Λόρδων (άνω Βουλή), η οποία έχει ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή της για να το εγκρίνει, αφού ο Τζόνσον αποφάσισε να ανασταλεί η λειτουργία του κοινοβουλίου από την επόμενη εβδομάδα και για πέντε εβδομάδες.

Η Βουλή των Λόρδων ανακοίνωσε ότι η τροπολογία θα βρίσκεται αύριο το απόγευμα στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Χθες η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε το σχέδιο νόμου που εμποδίζει ένα Brexit χωρίς συμφωνία και νωρίς σήμερα το πρωί η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις προσπάθειες να το μπλοκάρει στην άνω βουλή.

Νωρίτερα, ο Μπόρις Τζόνσον υπέστη ακόμα μια βαριά ήττα μετά τις τρεις που υπέστη στις δύο πρώτες ημέρες της εμφάνισής του στη Βουλή με το αξίωμα του πρωθυπουργού. Αυτή τη φορά το «χτύπημα» ήρθε από τον στενό οικογενειακό του κύκλο.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Πέμπτης, ο μικρός αδερφός του Μπόρις Τζόνσον, Τζο Τζόνσον έγραψε στο Twitter ότι έχει διχαστεί μεταξύ της αφοσίωσης στην οικογένεια και του εθνικού συμφέροντος και ως εκ τούτου θα παραιτηθεί από βουλευτής και υπουργός.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019