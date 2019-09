Βρετανία : Β’ γύρος στη μάχη Τζόνσον – Κοινοβουλίου

Με τη Βρετανία να βρίσκεται στη «δίνη» του Brexit από τις 23 Ιουνίου 2016, οπότε και ψηφίστηκε η έξοδος της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νυν πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα επιχειρήσει να προκηρύξει εκλογές, ενώ την ίδια ώρα βουλευτές επιχειρούν να αποτρέψουν το σενάριο του «no deal», περνώντας σχετικό νομοσχέδιο.

Η χθεσινή ήττα του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων ήταν μεγαλύτερη του αναμενόμενου, καθώς 21 βουλευτές των Τόρις -μεταξύ των οποίων και οι πρώην υπουργοί Φίλιπ Χάμοντ και Ντέιβιντ Γκάουκ, καθώς και ο εγγονός του Ουίνστον Τσόρτσιλ Νίκολας Σόουμς- αψήφησαν τον πρωθυπουργό και τέθηκαν εκτός κόμματος. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η συζήτηση για νομοσχέδιο που θα εμποδίζει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία να εγκριθεί με 328 ψήφους υπέρ έναντι 301 κατά. Οι «αποστάτες», σύμφωνα με τον Τζόνσον, θα τεθούν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Ο Σόουμς, δήλωσε στο BCC ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και πως του αφαιρέθηκε η ιδιότητα του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά από 37 χρόνια που ήταν βουλευτής των Συντηρητικών.

Sir Nicholas Soames MP confirms to #Newsnight that he will not stand in the next general election.

“I have been told by the chief whip… that I have had the whip removed after 37 years as a Conservative MP.»

“I’m not going to stand”@NSoames | @maitlis pic.twitter.com/P73srDcU4o

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) September 3, 2019