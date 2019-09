Κι άλλο χαστούκι στην κυβέρνηση Τζόνσον – Νέα παραίτηση με αιχμές

Ακόμα ένα πλήγμα δέχτηκε ο Μπόρις Τζόνσον, με την υπουργό Εργασίας και Συντάξεων, Άμπερ Ραντ, να υποβάλει αργά το βράδυ του Σαββάτου την παραίτησή της, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό της Βρετανίας ότι διέπραξε μια «επίθεση στην αξιοπρέπεια και στην δημοκρατία» εκδιώχνοντας τους «αντάρτες» Συντηρητικούς βουλευτές.

Την περασμένη εβδομάδα, το Συντηρητικό κόμμα εκδίωξε 21 βουλευτές –μεταξύ αυτών ήταν ο εγγονός του Ουίνστον Τσόρτσιλ και δύο πρώην υπουργοί Οικονομικών– επειδή αψήφησαν την κομματική πειθαρχία και ψήφισαν υπέρ ενός νομοσχεδίου που αποτρέπει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

«Παραιτήθηκα από τον υπουργικό θώκο…», είπε η Ραντ με ανάρτησή της στο twitter, τονίζοντας ότι θα παραμείνει πλέον μια ανεξάρτηση βουλευτής.

«Δεν μπορώ να παραμείνω άπραγη, καθώς καλοί, πιστοί, μετριοπαθείς Συντηρητικοί εκδιώκονται. Μίλησα στον πρωθυπουργό και του εξήγησα», πρόσθεσε.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.

I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.

I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.

I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES

— Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019