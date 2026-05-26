Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με τον υπουργό Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν να κάνει λόγο για νεκρούς.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Τέσσερις νεκροί

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, στο μίνι λεωφορείο επέβαιναν εννέα άτομα: ένας οδηγός, ένας συνοδός και επτά παιδιά, μαθητές γυμνασίου, που φοιτούσαν σε σχολείο ειδικής αγωγής.

Ο Υπουργός Μεταφορών του Βελγίου δήλωσε ότι δύο έφηβοι, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση.

Στο τρένο -με κατεύθυνση από τη Μπριζ προς το Μέχελεν- επέβαιναν περίπου 100 άτομα, τα οποία πρόλαβαν να απομακρυνθούν χωρίς να σημειωθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες κατά μήκος της γραμμής έχουν ακυρωθεί.

Βίντεο κατέγραψε τη σύγκρουση

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι η ισόπεδη διάβαση όπου σημειώθηκε το δυστύχημα ήταν κλειστή, μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Το δίκτυο VRT Nws ανέφερε ότι «οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και οι φωτεινοί σηματοδότες ήταν κόκκινοι» όταν το τρένο χτύπησε το λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές.

«Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες»

Ο Τόμας Μπέικεν, εκπρόσωπος της βελγικής εταιρείας διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου, δήλωσε:

«Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 8:08 π.μ. Το οπτικό υλικό δείχνει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια ήταν κόκκινα. Δεν γνωρίζουμε πώς συνέβη το ατύχημα. Αυτό είναι αντικείμενο έρευνας της αστυνομίας και της εισαγγελίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η σιδηροδρομική εταιρεία συνεργάζεται για να «κατανοήσει πώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα».

Ο Μπέικεν δήλωσε επίσης ότι «το τρένο είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει» όταν σημειώθηκε η σύγκρουση και ότι ο οδηγός είχε ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης.

'At the moment of impact the level crossing was closed, the barriers were down' A spokesperson for the railway company involved in the train collision with a school bus speaks to Sky's @GarethBarlow from the scene

Η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν

Σε ανάρτηση στο Χ προχώρησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

«Συντετριμμένη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα ανάμεσα σε τρένο και σχολικό λεωφορείο στο Μπούγκενχαουτ σήμερα.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.

Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.»