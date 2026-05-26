Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μια πρωτοφανής αστυνομική επιχείρηση εξελίσσεται σε όλη τη χώρα, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να εξαπάτησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απέσπασε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες περιλαμβάνουν συλλήψεις, κατασχέσεις και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει εκ νέου μεγάλες αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων.

Από το πρωί βρίσκεται πραγματοποιείται πολυθεματική συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, αλλά και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τις έρευνες να εκτείνονται σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες, Αθήνα και σε περιοχές της Κρήτης όπως Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Το μεγάλο σκάνδαλο: Πώς δρούσε το εγκληματικό δίκτυο

Το κύκλωμα, οργανωμένο με διακριτούς ρόλους, φέρεται να αποκόμιζε παράνομες επιδοτήσεις, από το 2019 μέχρι σήμερα, ζημιώνοντας σημαντικά, τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τη βοήθεια δύο λογιστών, που είχαν τον κεντρικό ρόλο και με τη συνεργασία διαχειριστών κέντρων υποδοχής δηλώσεων και αγροτών, το δίκτυο εντόπιζε «ελεύθερα» αγροτεμάχια, χωρίς δηλώσεις από τους κατόχους τους και τα δήλωναν ως δικά τους, δημιουργώντας παράνομες αιτήσεις για επιδοτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρόσβαση που διέθεταν οι δύο λογιστές στα δεδομένα και τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω των συνεργαζόμενων ΚΥΔ, εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες. Έπειτα, με τη συνεργασία κατηγορουμένων που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές, δημιουργούσαν εικονικά συμβόλαια μίσθωσης και υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις, δηλώνοντας πως καλλιεργούσαν τα συγκεκριμένα χωράφια.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα κατάφερε να αποκομίσει παράνομα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου. Ένα μέρος των χρημάτων κατευθυνόταν στα μέλη της οργάνωσης για να καλύψουν τόσο ατομικές ανάγκες όσο και τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας.

Τα νούμερα και οι συνέπειες: Συλλήψεις, κατάσχεση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Οι συλλήψεις περιλαμβάνουν δύο λογιστές, οι οποίοι θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, καθώς και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και πολλούς αγρότες, που φέρονται να χρησιμοποιούσαν ψευδείς δηλώσεις και εικονικά μισθωτήρια για την απόκτηση παράνομων επιδοτήσεων. Οι δράστες είχαν οργανωθεί με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη δομή.

Συνολικά κατηγορούνται 139 άτομα, από τα οποία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39, τα 17 σήμερα σε Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα.

Έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με ποσά άνω των 355.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν πέντε αυτοκίνητα και μεγάλος όγκος ψηφιακών και γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, όπως μισθωτήρια, αποδείξεις καταθέσεων, τιμολόγια, και ιδιόχειρες σημειώσεις, που αποδεικνύουν τη μεθοδικότητα και τον συντονισμό της εγκληματικής δράσης.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει αδικήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, ψευδείς δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι θα ακολουθήσει

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν, το πρωί της Τετάρτης, ενώπιον της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για την έναρξη της κύριας ανάκρισης.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν σύντομα επίσημες ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.